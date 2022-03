Ya tenemos resultados de la comisión del Parlamento Europeo que nos visitó del 3 al 5 de noviembre del 2021 para analizar las causas por las que el 44% de los delitos de ETA están sin resolver.

Califican de lesa humanidad los crímenes de la banda terrorista. La cuestión es muy importante porque eso significa que son crímenes imprescriptibles y no amnistiables, lo que da muchas esperanzas para que cuando exista un gobierno comprometido, lo que no fueron el de Zapatero ni el de Rajoy, y ya no hablemos de Sánchez que los está blanqueando puesto que son socios, ese gobierno decente podrá juzgarlos y exigir que cumplan sus penas. Y que se pudran en la cárcel. La comisión insta a las instituciones españolas a agotar las posibilidades del Derecho penal, incluyendo la autoría mediata, lo que hace responsables de los asesinatos a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de su comisión. Reprochan al gobierno social comunista de Sánchez que los beneficios penitenciarios que vergonzosamente se están otorgando a los terroristas no vayan ligados a su colaboración en la aclaración de los atentados y a unas mínimas muestras de arrepentimiento. Todo por sus votos.

Afirma que es necesario acabar con los homenajes a los presos que salen de prisión, este enaltecimiento público debería ser un delito de apología del terrorismo. Hoy se produce una humillación constante a las víctimas que en lugar de obtener consuelo, son vistas como algo molesto, pero muchos les apoyamos. Damos gracias a la asociación Dignidad y Justicia que está consiguiendo que no se borre la realidad.

Notario y doctor en Derecho