La nostra llengua (II)

El sectarisme, la imposició lingüística, el segregacionisme social i altres menyspreus, sempre han estat cosa de la llengua castellana, la lengua del imperio, mai de la llengua valenciana; històricament, poc valorada i menyspreada. Hi ha gent que no veu les coses com son; confon el desig amb la realitat. Les seues manifestacions públiques al voltant de la llengua, donen a entendre una mentalitat estreta, malalta d’analfabetisme. La seua definició, l’ensenyament mitjançant l’immersió lingüística, la seua aplicació, l’ús, son mesures necessàries per a la seua pervivència, són qüestions científiques, establertes pels professionals. Es fa necessari ventar bé amb la finalitat d’esbrinar el gra de la palla. És imprescindible enviar a escampar el poll a tots aquells que, per interessos particulars, no deixen de manipular la situació amb manifestacions prenyades de improperis, mentides i interessos polítics mediocres. No es admissible l’instrumentalització de l’ensenyament de la llengua a l’escola.

Els programes d’immersió lingüística, començaren per a resoldre els problemes lingüístics de països on existeix una llengua dominant, com ara Canadà, Finlàndia o l’àmbit lingüístic del català entre altres i una altra minoritària. Al País Valencià, i concretament a Castelló, fa aproximadament 40 anys, amb la creació de l’escola Sensal i anteriorment a ella els parvularis el Rogle, la Bolangera i Grans i Menuts, es va començar un programa d’immersió lingüística en valencià dels xiquets i xiquetes. Un sistema d’aprenentatge que ha demostrat al llarg dels anys ser un model adequat de recuperació d’una llengua. Molt més eficaç que quan s’ha plantejat com una assignatura més, amb un coneixement del castellà en igualtat de condicions que el que tenen els alumnes de territoris castellanoparlants. Des d’aleshores, milers d’ells han après a parlar i escriure en la nostra llengua. Els seus coneixements s’han enriquit. Avui són el que volien ser: metges, llauradors, economistes, guàrdies municipals o empresaris. L’aprenentatge de la llengua no va ser un impediment, més bé el contrari. El coneixement de l’idioma valencià/català, no va suposar un entrebanc per a la seua formació acadèmica o laboral. Al seu moment, en les seues comunicacions, els uns mantingueren l’ús del català; d’altres preferiren el castellà, i alguns altres anaren a Anglaterra. A Canadà, els xiquets de llegua familiar anglesa/castellana, reben una ensenyança totalment en una altra llengua del lloc a partir del 5-6 anys. Tres o quatre cursos desprès es comença a introduir l’ensenyança en la llegua familiar. No hi ha cap problema perque la presencia del anglès/castellà a eixe mateix nivell comunicatiu i col·loquial, la tenen assegurada a sa casa o entre els amics.

Barrejar la llengua amb ideologies polítiques, per aquells que no la usen mai, qualificant el seu ús de nacionalisme o d’independentisme, no és més que un intent d’arraconar l’ús i coneixement de la llengua valenciana a les festes de la Magdalena, serenates a la Mare de Déu del Lledoner, o els jocs florals, és a dir poc i no rés. Recolzar les reivindicacions politiques de més autogovern i fins i tot d’independència en la llengua --per manca d’altres idees mes substancials-- és una política reivindicativa pobra, que fa el caldo gros als que no estimen la nostra cultura mes enllà de l’olla amb cardets. Les llengües s’aprenen quan s’ensenyen i es mantenen vives quan s’usen, estem farts de l’exili interior a que ens sotmeten gent que treballa i viu en aquesta terra, que ens obliguen a parlar en una llengua que no es la nostra, quan ells tenen la obligació de conéixer-la.e llegit un acudit molt il·lustratiu: «Entra una persona en un Burger King, llegeix el que ofereixen: «un King Delight big Whopper and Sandy i un Jr Meal con descuento si usaba la app King Selection». I pensa, «así da gusto, no en esos sitios que todo está en catalán»».

L’ escriptor gallec Castelao es preguntava «¿amb quin dret ens obliguen a aprendre la llengua de Castella i no s’obliga als castellans aprendre la nostra? Almenys als que viuen ací afegiria jo.

Cal parlar d’entrada, sempre en valencià, i després ja vorem.

Llicenciat en Dret