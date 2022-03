Compte enrere per a la Magdalena 2023

Les festes a la Mediterrània sovint han tingut un sentit depurador, sanador, més enllà de qüestions identitàries com les nostres festes fundacionals. L’exemple més clar han estat i són les falles, és a dir, en el seu orígen aquestes festivitats volien fer expressió rassa del passat i cremar-ho tot, almenys allò que estava en mal estat o allò que no era de bon grat. És evident que les festes de la Magdalena, com que són fundacionals i per tant úniques amb un component religiòs molt diluït, difícilment exportables com a conseqüència d’un relat indígena, no han adquirit aquest tarannà, tot i que en la retina de totes i tots sempre hem associat a dies asolellats o ja amb llicència per a dur mànega curta. Tot i que anys com aquest ens han fet recordar que també plou sovint, massa com enguany.

La pluja ha estat l’enemic més ferotge A pesar d’això, Compromís hem recorregut actes, activitats, colles, gaiates, ens vinculats, orquestres, l’Ovella, etc. I hem pogut determinar que efectivament aquestes festes se recordaran per un desig de tornar a viure-les a pesar de tot, i per damunt dels problemnes i dificultats que hagen pogut haver en la festa. La pluja ha estat l’enemic més ferotge (i reconec que he pensat en els camps i la nostra agricultura, quin descans de precipitacions!) però el desig, ara sí, d’unes festes plenes ho han pogut tot. De fet, la fotografia de la gaiata sota la pluja, diria que ha estat l’icona d’aquestes festes, el desig dels festers per mostrar el seu treball malgrat les inclemències. Com recordava el document visual de Magdalena Vítol, han estat anys durs, de places desertes, de no retrobaments, i aquestes festes arrebossades per l’aigua i les temperatures baixes han permés veure-hi més enllà. Eixir del cercle de la covid que aparentment s’ha acabat o com a mínim sembla superat en l’imaginari col·lectiu a pesar de les defuncions i els hospitalitzats. Pensar en una Magdalena 2023 sense la necessària improvisació que ens ha calgut és el que ens toca a tots i totes. Regidor d’Educació i Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Castelló