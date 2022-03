Degusta taronja

Florent-Claude Labrouste és el protagonista desternillant i depriment de la novel·la Serotonina, de Michel Houllebecq. La història de la seua depressió es situa en paral·lel a les diferents crisis de França marcades, amb especial protagonisme, per les protestes dels agricultors per la falta de preus. S’ha dit molt que Espanya no cuida al seu sector primari com França o Itàlia. I és una sensació fundada d’arguments: quan volem pensar polítiques públiques per ajudar a la recuperació del nostre sector primari amb molta freqüència acabem recorrent a exemples d’allí. Però també la major presència del sector primari en els relats nacionals narrats en diferents formats culturals ha provocat, per dir-ho d’alguna forma, un major sentiment de pertinença a l’agricultura i a la ramaderia en els nostres veïns europeus. La crisi econòmica derivada de la guerra en Ucraïna i les protestes de transportistes i agricultors posen de nou l’èmfasi en la debilitat del nostre sector agroalimentari davant externalitats. Els governs progressistes, a més d’atendre la crisi de carril curt controlant preus energètics i de transports, hem d’apostar per transformar tot el sistema per fer-lo més protector dels nostres productors, productes i paisatges davant les conseqüències negatives de la globalització.

Sinergies entre productors de cítrics Des de l’Ajuntament hem llançat la iniciativa degustataronja.com, una aposta dissenyada pel projecte de denvolupament agroecològic Terrenae per generar sinergies entre productors de cítrics del terme que busquen vies de comercialització en canal curt, establiments de gastronomia que vulguen diferenciar-se amb una aposta pel producte local a l’hora de preparar els seus plats, postres, pastissos, amanides o cocktails i la ciutadania que vulga pensar com el que menja, el que beu i el que compra contribueix a cuidar i millorar el territori que habita. Fins dijous les quinze elaboracions creades per a esta campanya es poden degustar en els quinze establiments que han participat en la iniciativa amb aliança en quinze productors de la Fira de la Taronja. La crisi de la covid-19 primer i ara les derivades econòmiques de la guerra ens han recordat la centralitat del nostre sector agroalimentari en les nostres vides, aprofitem per a canviar el sentit comú que mira a l’agricultura com una relíquia del passat i substituïm-lo per un que la mire com una brúixola de cap on ha d’anar el futur. Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló