Diputación y el empobrecimiento energético

La Diputación no está dando la talla. En esta crisis provocada por los constantes y disparatados incrementos de la factura eléctrica, el equipo de PSOE y Compromís ha vuelto a demostrar que no sabe –o no quiere-- ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos. E incluso deja desprotegidos a muchos ayuntamientos que, para pagar la factura de la luz, deben recortar de otros servicios… Y claro, al final todo eso –aumento de tarifas y recortes de servicios-- va en contra de la calidad de vida de las personas…

Pero mientras, el equipo de gobierno de la Diputación mira hacia otro lado como si no pasara nada. Como si la cosa no fuera con ellos. Y ni siquiera se preocupan de esos 39 municipios, entre los que se encuentra el mío, Canet Lo Roig, que pese a formar parte de la central de compras provincial, se han quedado absolutamente desprotegidos para hacer frente a la subida del precio de la luz. Vamos, que nos han dejado con una mano delante y otra detrás. Se trata de 39 pueblos cuyo suministro nos llega a través de Electra del Maestrazgo, empresa que tampoco ha podido hacer frente al nuevo precio de la luz y que, por lo tanto, nos ha dejado abandonados en el mercado libre, sin tarifa alguna y pagando unas facturas desorbitadas. Y ante la falta de reacción por parte de la Diputación. La ausencia total de apoyo a esos 39 municipios –por falta de tiempo, según ellos-- obliga a que ahora cada ayuntamiento, de manera individual y con carácter urgente, sacar unos pliegos de contratación para, a la mayor brevedad posible, poder garantizarnos unas tarifas lo más estables posibles. Pero el problema de la energía es mucho más grave. Por eso, desde el PP hemos pedido a la Diputación que aproveche la liquidación del presupuesto del año pasado para crear con ese dinero un fondo que sirva para auxiliar a los vecinos de muchos pueblos de nuestra provincia que no pueden hacer frente a la factura de la luz. Y es que el precio de la energía está disparado y esta circunstancia, sumada a la subida de los carburantes y una cesta de la compra cada vez más cara está conduciendo a un escenario de vulnerabilidad absoluta a miles de familias. Se trata, en definitiva, de crear un fondo contra el empobrecimiento energético. La experiencia del alcalde de Portell Reclamamos una vez más al PSOE que habilite en Diputación el fondo energético que rescate a los municipios y a las familias a las que sus políticas conducen a la ruina. Y le aconsejamos a su presidente, José Martí, que aprenda de la experiencia del alcalde popular de Portell, Álvaro Ferrer, quien hace cerca de 20 años puso en marcha un sistema para garantizar a sus vecinos una tarifa plana de servicios básicos. Portell garantiza a sus vecinos una tarifa plana de agua, luz y calefacción con un coste mínimo que es posible gracias a la domótica y a la gestión eficiente de los recursos. Necesitamos una Diputación ágil, dinámica y efectiva que, sin perder tiempo, ofrezca respuestas a los problemas de los ciudadanos. Esta Diputación lenta del PSOE y Compromís debe ponerse ya las pilas en su toma de decisiones, porque cada día que pasa sin actuar en defensa de los ciudadanos es un día perdido para miles de familias de nuestra provincia. Y mientras, la factura eléctrica asfixia a los ciudadanos y a los pequeños ayuntamientos. Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial