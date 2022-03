Ara sí, ‘Suera, un poble al carrer’

El vint-i-cinquè aniversari se’ns ha resistit, però el diumenge que ve, 3 d’abril, anem a fer-lo possible. Tindrem una nova edició de Suera, un poble al carrer, mostra etnològica d’usos, costums i tradicions, pionera a les nostres comarques. No serà el mateix, perquè en realitat la festa té com a títol: Suera, Vespra de Reis. Un poble al carrer i és com un gran Auto dels Reis Mags d’Orient en dos actes. El primer es desenvolupa el diumenge abans de reis i el segon el 5 de gener el dia de la vinguda de Llurs Majestats al poble de Suera. En el primer acte, Suera, un poble de l’Espadà, està al carrer mostrant el millor dels seus arrels i tradicions: oficis antics (fuster, matalafer, ferrer, estanquera, tendera...), personatges típics (el sereno, l’esmolador, el peller, l’alguatzil, xiquetes venen herba, dones anant a coure al forn...), escenes i representacions populars (despertar de l’aurora, matança del porc, desfilada de la Confraria del Crist amb els congrets, tracte de la burra, el sereno i les pedretes...), exposicions de l’antigor (eines i aparells de diferents oficis, indumentària tradicional, treballs en fusta, cobertors), corralets amb animalets (burrets, conills, titots, cabretes, ànecs...), mostres d’elaboració artesanal (cistelles de membri i canya, formatge, sabó, canyissos, corda...), dolços i productes de la terra (orelletes, bunyols, panfigos, carabassa torrà, llesquetes), etc.

Tota una mirada al passat per guanyar el futur d’un poble de l’interior que al ser protagonitzat per la mateixa gent del poble que obri les seus cases, engalane els seus balcons i arregle les seus façanes, ha agarrat al llarg d’aquests vint-i-cinc anys una gran repercussió, la gent que ens visita queda encantada i en ganes de tornar. En el segon acte, Vespra de Reis, un camperol arriba al poble corrent i esglaiat perquè ha vist foc al terme, les campanes toquen a foc i es desenvolupa la representació teatral Els Reis Mags de Suera (peça teatral per a ser representada als carrers de Suera la vespra de Reis) obra original de Vicent Fausto i Manzano. El segon acte, és clar, ara no podrà tindre lloc, però sí que recuperem el primer i la mostra etnològica de l’hivern, tindrà lloc en primavera.

Un temps que ha de venir carregat de futur i d’esperança

Una primavera que plovedora i tot ha permès fer, per fi, les festes de la Magdalena i ha de permetre també que desenvolupem aquesta nova edició de Suera, un poble al carrer. Una primavera que ha de ser no tan sols una estació meteorològica més, sinó símbol d’un temps que ha de venir carregat de futur i d’esperança. Una guerra arbitraria, il·legal i injusta ha vingut a ombrejar una eixida de la pandèmia que tots tant desitgem. La gent tenim ganes de festa. Plovent i tot, Castelló ha sigut una gran festa i ara cal continuar-la en aquesta primavera que ja tenim ací. I si pensa eixir, pense en l’interior de la província. Aquest cap de setmana, el dissabte: la trobada dels dolçainers a Tales i el diumenge la mostra etnològica a Suera. No quedarà defraudat. El nostre interior és un tresor que tenen a la mà, molt pròxim amb paisatge i paisanatge. Perquè si important és conèixer els nostres indrets i la nostra natura, important és també conèixer a la nostra gent, per exemple al tío Pasqual de Felipo, un poeta popular que ha escrit moltes de les poesies i representacions que duem a cap el dia de la festa i que recentment va tenir molt d’èxit en televisió i en xarxes socials.

À Punt té un programa molt adient per donar a conèixer els nostres pobles que es diu Bona vesprada. Fa uns dies ens va correspondre a Suera i va resultar una immillorable ocasió per saber un poc més del nostre poble i presentar, festes, associacions, costums i persones del poble. El tío Pasqual amb 91 anys va sorprendre per la senzillesa del seu relat i perquè aquest estava freqüentment sembrat de poesies i rimes fetes per ell mateix sobre distints fets de la vida quotidiana. Amb ell els deixe com a pòrtic de la festa de Suera, un poble al carrer.

«El diumenge abans de reis / a tot el món es fa saber/ que Suera estarà de festa/ a la plaça i al carrer/tot el món és invitat/amb molt de gust i plaer/vinga del poble que vinga/ací ningú és foraster/. Tots els oficis d’abans/estaran al carrer/l’albarder farà albardes/ferradures el ferrer/i el comerciant de garrofes farà tracte si el pot fer/ i veurem com feia l’oli/aquell antic moliner».

President de la Diputació i alcalde de Suera