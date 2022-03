Tres dones borrianenques

Bibiana Collado, Chelo Felip i Milagros Hernández van rebre dissabte passat a Borriana el reconeixement públic per tota la seua trajectòria personal i professional, unes dones de Borriana que han lluitat, i segueixen fent-ho, per millorar les coses, per avançar en la igualtat i, en definitiva, per treballar per la societat de Borriana.

La commemoració del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona és un esdeveniment mundial però no pot quedar reduïda a una celebració en una data concreta, perquè cada dia s’ha de dedicar a treballar per a aconseguir reforçar el principi d’igualtat real. Enguany, amb la sala de plens de gom a gom, hem pogut estar al seu costat i premiar-les per agrair-los tot el que han aportat com a dones fortes a la ciutat. Són, per a totes, un exemple a seguir perquè han anat obrint camí i facilitant, en ocasions menys del que pretenien, que la consecució d’una igualtat efectiva i real estiga un poc més a prop.

Desgraciadament és habitual que les biografies femenines patisquen la invisibilització social. Per això, la funció d’aquests premis del consistori és una manera de compensar aquesta falta de reconeixement públic, i perquè arribe el seu exemple a la societat borrianenca.

Cada any l’Ajuntament distingeix a tres dones del municipi no solament per brillants recorreguts acadèmics o èxits professionals, sinó per les seues trajectòries vitals especialment destacades i marcades per qualitats com l’enteresa, el valor, el compromís ciutadà, l’esforç, la constància o la dignitat.

Una societat igualitària i sense discriminacions

Per això, i amb la finalitat compartida de seguir construint una societat igualitària i sense discriminacions, són tan importants els actes en què Bibiana, Chelo i Milagros, unes dones borrianenques, són les protagonistes. Bibiana amb una excel·lent trajectòria professional com a escriptora, professora, investigadora i poeta, Chelo com a empresària emprenedora i amb una ciutadania activa implicant-se en diferents lluites socials i polítiques, i Milagros víctima resilient de violència de gènere i com a símbol de l’enteresa, constància, esforç i dignitat, són les tres dignes de ser referents per a les dones de la nostra ciutat.

Ha quedat clar per què Bibiana, Chelo i Milagros han rebut enguany el reconeixement, però hem de pensar que tot açò ha estat possible gràcies, entre moltes altres, a dones que van anar obrint pas des de fa molt de temps. Volem dedicar des d’ací el nostre record i el nostre agraïment més sentit a totes les dones borrianenques, de naixement o d’adopció, que han fet tant i des de fa tants anys per avançar en la millora de la situació social precedint-nos en el camí de la igualtat real.

Enhorabona a totes les dones borrianenques del passat, del present i també de futur.

Alcaldessa de Borriana