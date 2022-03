La Plaça, el cor de la ciutat

La plaça Major d’un poble és quasi sempre el centre neuràlgic. Tant en eixe lloc com en el seu entorn s’ubiquen l’Ajuntament, les entitats financeres, i punts d’interès com botigues, cafeteries, o altres espais públics o administratius. És el cor que batega i mostra la vitalitat de la nostra societat.

Els més majors conservem en el record l’antiga plaça, amb una bonica font que funcionava, amb arbres i palmeres, amb l’estàtua del fundador de Vila-real, el Rei Jaume I. Un lloc on els de la meua quinta vam celebrar el primer ascens del Villarreal a Primera, també el segon ascens a Segona.

Eixe patrimoni històric i cultural va desaparèixer en l’última etapa del PP. Ara a Vila-real fa molt de temps que tenim un plaça major de disseny, però que dona constants problemes per al seu manteniment, que a més deixa molt que desitjar.

Així i tot, la plaça congrega tots els dies, especialment els caps de setmana, a moltíssima gent. Famílies, amics, xiquets i majors. Precisament estos dos col·lectius son els que més ens preocupen i el motiu pel que insistim en que s’arregle. Les zones dels arbres i les fonts inútils que hi ha poden provocar caigudes dels més grans, i l’eixida del pàrquing amb la seua configuració i poca visibilitat és un perill per als més menuts.

Els empastres del PP

La legislatura passada vam demanar que s’actuara i ens ho van negar, en el darrer plenari ho vam tornar a demanar i ens vam trobar altra vegada en la negativa del govern de Vila-real. Sembla que el PSOE no vullga arreglar els empastres del PP.

Desprès d’haver pujat la contribució segueixen sense tindre suficients recursos per a cuidar de la nostra ciutat. A més de la plaça major, hi ha altres places, jardins o parcs que necessiten reparacions i millores, carrers en mal estat, passos de vianants deteriorats que son un perill, faroles que es cauen o que no funcionen, i brutícia. Manteniment i neteja son algunes de les assignatures pendents, des de Ciutadans demanem actuacions urgents i necessàries, però que ens puguem permetre. Per això dialoguem i tractem d’arribar a acords en el govern de Vila-real, encara que a altres formacions els moleste. Faríem el mateix en un altre govern. És l’únic camí que coneixem per ajudar al veïnat de Vila-real. Difícilment ho aconseguiríem buscant l’enfrontament, la crispació o la crítica no constructiva.

Portaveu de Ciudadanos en Vila-real