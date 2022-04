El dret a votar

En els darrers set anys pense que sols he faltat a dos plens de l’Ajuntament de Moncofa. Tanmateix, ara estic de baixa mèdica per una intervenció quirúrgica, i no he pogut assistir a cap dels realitzats durant 2022 per qüestions de mobilitat reduïda. De fet, podria haver exercit el meu dret al vot, així com mantenir la representació democràtica dels votants de Compromís a la nostra població, si se’ns permetera, malgrat disposar de la tecnologia, fer-ho de manera telemàtica.

Aquesta situació antidemocràtica no ocorre ni a Les Corts Valencianes, ni al Congrés, on les diputades i diputats poden votar telemàticament i participar a distància en els debats. Tampoc ocorre a tots els Ajuntaments, perquè és necessari disposar d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM), que incloga la manera de participar en el ple, les comissions informatives, i de votar on line. Tot i això, aquest reglament sols és preceptiu pels ajuntaments de pobles de més de 10.000 habitants, però, això tampoc és real, ja que hi ha municipis de la província com Vila-real, la Vall d’Uixó o Benicàssim, que compten amb un tractament diferent per a l’assistència i vot telemàtic, a pesar que cap d’ells ho té establert en cap ROM. No obstant això, aquesta setmana ho hem vist en el cas del regidor de Compromís a Vila-real, Santi Cortells, qui no ha pogut exercir el seu dret al vot telemàticament i ha hagut d’anar al ple amb la seua filla. Un cas que patixen, sobretot, moltes companyes regidores. És aquest un cas paradigmàtic que deixa ben clar que el sistema democràtic ha d’adaptar-se als nous temps. Volem votar! Portaveu de Compromís a Moncofa