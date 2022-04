Fa poc més d’un mes

El vint-i-quatre de febrer ens despertàvem amb la pitjor notícia possible, la paraula guerra omplia tots els espais mediàtics i inundaven de desesperança i terror les xarxes socials. Vladímir Putin havia ordenat l’atac de l’exèrcit rus a la veïna Ucraïna, un atac que a totes llums és un acte criminal, injust i que mai haguera d’haver passat, com totes les guerres.

Des del primer minut en Compromís ho vam tenir clar, i així ho vaig declarar eixe mateix dijous al plenari de Castelló. Les principals víctimes de la guerra són les persones, el poble i la població civil, per això la nostra primera preocupació són els refugiats. Europa no podia tornar a patir la vergonya del què li vam fer als refugiats sirians.

I en això ens vam ficar a la feina a tots els nivells administratius. Des de la coordinació en l’enviament d’ajuda, l’acollida, l’escolarització o l’empadronament que fem diferents administracions locals i autonòmiques, fins a donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes i acompanyar-los en els processos de benvinguda de refugiats.

Aquest atac ha servit de nou perquè Europa reflexione, es cohesione, i crec que també perquè enfortim la necessitat d’estar units i sobretot d’entendre les diferències i complexitats, les necessitats i drets de les diferents nacions i estats per defensar la llibertat, la igualtat i la justícia com valors de la nostra unió.

Però també s’han intuït les nostres debilitats amb alguns presidents que han volgut utilitzar, de manera més o menys amagada, l’atac a Ucraïna per reforçar els seus interessos particulars i partidistes. Un fet que, per desgràcia, des de la covid veiem amb massa freqüència.

La guerra té conseqüències i moltes

Ara, més enllà d’aquestes dues primeres coses, la guerra té conseqüències i moltes. Recordem l’opinió dels politòlegs de Madrid que aplaudien al final de febrer discursos bel·licistes, o la complaença de Pedro Sánchez amb Joe Biden al·ludint a que l’Estat Espanyol no tenia interessos en Ucraïna i, ara, obvien les seues anàlisis i els seus tuits veient la difícil situació en la que ens trobem. I en especial la indústria castellonenca i el nostre motor econòmic, que amb la situació en la que es troba, l’últim que necessita és un conflicte en el Sàhara, amb Marroc i el gas Algerià com a protagonistes.

I és que la Unió Europea ha hagut d’amagar a Josep Borrell després de ficar la pota més d’una vegada, i de ser el clar exemple de la frase d’Erich Hartman: «La guerra és un lloc on joves que no es coneixen, ni s’odien es maten entre ells, per la decisió de vells, que si es coneixen i s’odien, però no es maten».

La guerra s’ha d’aturar, cada mort, cada atac, cada ferit, és un greuge per la humanitat. I això és el que estem patint: una gran crisi d’humanitat. I també s’ha de parar perquè la dependència que tenim els uns dels altres, ens ha de fer reflexionar pel repte global que tenim respecte a la sostenibilitat del nostre planeta, que va des de l’actual crisi energètica, fins l’alimentaria i la de matèries primeres i que aquesta guerra ha deixat més a la vista que mai.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló