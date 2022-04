Un Govern que respon

Quan la ciutadania pren la decisió d’elegir a polítics d’un partit o l’altre, esperen d’aquests que siguen resolutius, que tinguen capacitat per a solucionar els problemes i prenguen decisions per a millorar la vida de les persones.

Durant els darrers dos anys, aquells que tenim responsabilitats de govern ens hem vist en situacions complexes, que mai hauríem imaginat, i ens ha tocat prendre decisions que afectaven directament al dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Però, malauradament, ara hem de sumar una guerra que està tenint uns costos molt elevats per a tota Europa.

L’alçada en el preu dels combustibles ha comportat un augment en totes les matèries que consumim i està afectant a tots els sectors econòmics. Per això, en aquest moment, és quan més necessitem a eixos polítics i polítiques que resolguen les nostres dificultats. Que prenguen mesures extraordinàries, com el pla de resposta a la guerra que ha presentat el govern de Pedro Sánchez aquesta setmana.

Un pla destinat a minimitzar les conseqüències del conflicte bèl·lic i que mobilitzarà fins a 16.000 milions d’euros. Aquest inclourà 6.000 milions en ajudes directes i 10.000 milions en crèdits ICO, més les rebaixes d’impostos en la llum.

Si la setmana passada veiem com el Consell d’Europa acceptava l’exempció ibèrica per a topar el preu del gas en Portugal i Espanya, i que aquest no produïsca un major augment de la factura de la llum, aquesta setmana hem vist com el Govern d’Espanya ha donat una resposta a l’altura de les circumstàncies.

Suport a les famílies i als treballadors

Cinc són els eixos en els quals es dirigeixen aquestes mesures del Govern central. Per un costat, donant suport a les famílies i als treballadors, bonificant el preu del combustible, potenciant els ERTO, pujant la quantia de l’ingrés mínim vital o ampliant el bo social elèctric fins a 1,9 milions de llars, entre altres.

En segon lloc, donant suport al teixit empresarial i econòmic, amb noves línies ICO, invertint 362 milions per al sector de l’agricultura i la ramaderia, 68 milions en el sector pesquer i amb 500 milions per a la indústria gran consumidora d’energia, que tant beneficiarà a les empreses castellonenques.

També amb mesures en matèria de transport, que inclouen amb una injecció de 450 milions en ajudes directes al transport de mercaderies i de passatgers, i amb el compromís d’una llei que establisca preus justos en el sector.

A més, també s’estableix un eix per millorar la ciberseguretat amb un nou Pla Nacional i un altre eix en matèria d’energia per reduir els costos dels consumidors i per enfortir el sistema de generació d’energies renovables.

En definitiva, es tracta de donar resposta a totes aquelles persones i empreses que necessiten l’administració publica per a protegir el seu benestar i garantir els seus drets. De demostrar que, quan la ciutadania ens elegís com a representants, sabem respondre i resoldre els seus problemes.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE en la província de Castelló