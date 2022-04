Retrobar-nos. Reconnectar. Renàixer. Aquestes tres R van a marcar la fulla de ruta a Vila-real durant els pròxims mesos. Després d’uns anys molt complicats, ha arribat el moment d’intensificar el contacte amb la societat i impulsar el Pla RRR (reencontre, reconnexió, renaixement) amb el qual volem tornar a prendre el pols al present, sense deixar de gestionar el passat i emprendre el disseny, de la mà de la societat, de la nova Vila-real del segle XXI.

Per què ara? A pesar que mai hem deixat d’estar en contacte permanent amb la societat, en aquests moments es donen unes noves condicions, amb l’eliminació de les restriccions per la pandèmia, en què l’escassetat de recursos ens obliga a prioritzar la despesa i a detectar les necessitats de la societat. També per què és ara quan hem aconseguit una subvenció de 200.000 euros de la Unió Europea per a l’elaboració de l’Agenda Urbana Espanyola que ens ha de servir de base per a aquesta Vila-real 2030, la nova Vila-real del segle XXI, que, entre tots, estem construint.

Per a retrobar-nos amb el carrer, el Pla RRR recupera dues de les iniciatives més emblemàtiques que hem impulsat en els últims 10 anys i que, malauradament, la covid-19 ens va forçar a ajornar: la campanya L’alcalde al barri o el Pla de proximitat dels serveis administratius. Dues iniciatives singulars que es basen en el contacte directe i intensiu amb la ciutadania, el primer a través de les nostres associacions de veïns i el segon, amb reunions amb els tècnics i regidors de cada departament.

Treballant de la mà de la nostra societat

En la línia de reforçar i consolidar l’aliança amb la societat, volem també impulsar la reconnexió a través d’una ronda de contacte amb empreses, entitats, així com la convocatòria dels consells consultius, que jo mateix presidiré, per a seguir treballant de la mà de la nostra societat civil.

La tercera R, la del renaixement econòmic i social, continuarà amb la línia de treball dels últims dos anys de pandèmia, en els que hem invertit ja uns cinc milions d’euros per ajudar el nostre teixit productiu a lluitar contra els efectes de la covid-19. Ara, necessitem reimpulsar projectes pendents i activar aquells nous que ens ajuden a avançar, especialment aprofitant l’oportunitat que suposen els fons europeus i les ajudes d’altres administracions per a dissenyar la nova Vila-real del segle XXI. Per a això, serà necessari redefinir el pressupost de 2022, reequilibrar els comptes i adaptar-les a la nova realitat de l’escalada de costos energètics i la inflació. Seguirem convocant també la Mesa del pacte local pel renaixement de Vila-real i encetarem els treballs de l’Agenda Urbana, que presentarem en les pròximes setmanes.

En definitiva, es tracta de recuperar el temps perdut en els tres últims anys. Tres anys marcats per la inestabilitat política nacional en l’inici de la legislatura, la pandèmia i la crisi de la guerra d’Ucraïna i, ara, l’escalada de costos energètics i la inflació. Crisis a les que, a Vila-real, hem d’afegir les heretades del PP per l’urbanisme i el deute. A pesar d’aquesta herència, no deixem ni deixarem de treballar per a, tots junts, seguir avançant cap a la nova Vila-real del segle XXI.

Alcalde de Vila-real