Querid@ lector/@, decía estos días, y estoy convencido que lo he hecho con razonable y sensata lógica, que a pesar de todas las dificultades el Gobierno gobierna. Dificultades que, en parte, tanto su origen como sus soluciones no las teníamos en las manos, no dependía exclusivamente de nosotros, de nuestra simple voluntad. Me refiero, sin duda alguna, a la pandemia y a la guerra y a todas sus consecuencias. Pero también es cierto, y ese es el asunto en el que quiero pararme hoy, que también tenemos contrariedades que dependen de nosotros, que tienen mucho que ver con la realidad española, con la política casera.

Así, por ejemplo, podríamos hablar de las características de una derecha española que son (por poco democrática, liberal y europeísta) diferentes a las de la europea. Pero, también, y sobre todo, del mapa político español, de una composición política donde no existe ningún partido con mayoría absoluta y, ante cualquier propuesta o iniciativa legislativa o parlamentaria, se solicita una difícil, costosa y compleja reconstrucción y avenencia. Y eso que, últimamente y con buen criterio, por el hecho de que a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición le han caído todas las gordas o desgracias posibles, quienes le dieron el poder en la moción de censura contra Rajoy y el espíritu de la corrupción que en ese momento encarnaba el PP, ahora queriendo y sin querer le dan cierta consideración, aire y plazos para que no se ahogue. En algún caso y aun estando descontentos, tragan contra criterio porque (y no hace falta que lo griten) no existe (o al menos así lo ven ellos) alternativa aconsejable. De todas formas, esa deferencia tiene las patitas cortas y, a veces, la debilitan temas como la reforma laboral, el Sáhara..., pero, de momento, aunque esa mayoría cruje o proteste, en lo fundamental aún no se rompe y gobierna. Analista político