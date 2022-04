Qué tiene que pasar para el equipo de gobierno de Amparo Marco se dé cuenta de los problemas que tienen los vecinos de Castellón? Sin ir más lejos, hasta dos colectivos han protestado delante de la puerta del Ayuntamiento. Ciudadanos que están hartos de que no les escuche un tripartito que va a la suya y que ni hace ni escucha.

Los vecinos de la avenida Lidón volvían a protestar este jueves contra la peatonalización de un eje cuyo diseño no ha sido ni consultado ni consensuado con los residentes, y que va a suponer el cierre al tráfico de un acceso al casco histórico de la ciudad ya de por sí herido de muerte.

A la vez, los vecinos de la Marjaleria de la zona de Bovar, Senillar y Molinera se manifestaron porque sus viviendas están anegadas. Llevan más de tres años reclamando que el consistorio repare la bomba de agua que permitía controlar el nivel freático en este punto del humedal.

Pero el equipo de gobierno mira hacia otro lado. Las últimas lluvias han empeorado la situación, hasta el punto de que el agua ya entra en las viviendas. Menos de 300.000 euros costaría una reparación que han pedido y nunca llega.

Y mientras los problemas se acumulan porque no se resuelven. Acabamos de conocer la adjudicación del proyecto de reforma de la plaza de La Paz, una nueva obra que nadie ha pedido. Y lo siguiente será la peatonalización y cierre al tráfico de todo el centro histórico.

Suma y sigue. El gobierno de Castellón no escucha, no pisa la calle y no atiende las demandas reales. Es experto en imponer, en anular, en desestimar. Y mientras, los castellonenses, con el agua al cuello.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón