En diverses ocasions he dit que la recuperació de la Memòria Democràtica, així com de la Línia XYZ són dos dels grans objectius del govern municipal que encapçale a Almenara. En aquest sentit, hui és un dia gran per a recuperar la nostra història, per a conèixer més sobre la fortificació defensiva republicana XYZ que connecta Almenara i Santa Cruz de Moya, i tot el que l’envolta. Hui Almenara acull la I Jornada de Pobles de La Línia XYZ que porta com a lema la Línia XYZ com a espai de memòria i això és el que volem. Saber, recordar, conèixer i que no torne a passar.

És tot un plaer que al llarg de tot el dia, i amb la coordinació de Lara Cardona, al Centre Paulo Freire, contem amb representació de totes les comarques per les que passa aquesta línia de fortificacions, que juntament amb historiadors, historiadores i especialistes, aniran desgranant poc a poc el significat d’aquesta línia, com és a cada comarca, a cada territori, per què es va fer, com es vivia en aquella època, què està fent cada municipi i administració per recuperar-la, i moltes qüestions més d’interès i també de memòria. Des d’ací el meu agraïment a totes les persones i institucions que han col·laborat en aquesta I Jornada de Pobles de la Línia XYZ, que serà l’inici d’un gran agermanament per recuperar les infraestructures i per la Memòria Democràtica.

A més, també hi haurà un moment per vore les actuacions de les dues fases realitzades per a recuperar el Conjunt Memorial de Darrere del Castell d’Almenara on vam recuperar primer un refugi i després un conjunt de trinxeres, que complementen el nostre Centre d’Interpretació de la Línia XYZ ubicat al Paratge dels Estanys.

Recuperar tota la zona

I hui, aprofitant l’ocasió, voldria anunciar que anem a seguir en la línia de recuperar tota la zona de Darrere del Castell i ja estem preparant una tercera fase d’actuacions per a enguany, per a la que ja hem demanat ajudes a les diverses administracions. Volem seguir apostant pel nostre patrimoni i ara realitzarem actuacions en quatre àmbits pròxims a les àrees ja recuperades. L’objectiu serà posar en valor un refugi antiaeri de muntanya, un parapet, una nova línia de trinxeres de comunicació i un niu de metralladora. D’aquesta manera seguirem invertint en la recuperació del nostre patrimoni i en Memòria Democràtica.

Podem dir que hui Almenara posa la primera pedra d’aquestes jornades que volem que continuen en el temps, igual que seguim apostant per la recuperació del nostre patrimoni en totes les vessants.ui comencem un agermanament entre pobles, una agermanament per recordar la nostra Memòria Democràtica que comença en Almenara, punt de partida de la Línia XYZ que travessa nombrosos municipis fins arribar a Santa Cruz de Moya (Conca). Serà un dia per conviure, per recordar, per saber i per parlar d’un futur per a posar en valor el nostre patrimoni en l’àmbit històric, però també turístic i d’oportunitats.

Però la Memòria Democràtica no és només la Guerra Civil. També té altres àmbits com el cas del nazisme i tot el que va passar. I per això, a Almenara recordem cada any a les víctimes del nazisme, dels camps de concentració, amb l’homenatge que realitzem a José Saez Melchor, veí de la localitat i que va estar al camp de concentració de Mauthausen.

Per això, veient com tenim el panorama mundial, amb tot el que està succeint, més que mai hem de tindre memòria i recordar i saber tot allò que va passar i que no volem que mai torne. Eixe és un dels grans objectius. I per això treballem, per la nostra Memòria Democràtica.

