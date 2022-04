Carta oberta

Potser a molts estes línies no els serviran per reflexionar. No obstant això, vull subratllar que és este l’únic objectiu. Sé que a Vila-real, a la Vall o molts pobles hi ha socialistes de cor, que creuen en un ideari de polítiques socials.

A Vila-real eixe ideari, tant en la seua expressió com en la seua concreció, sembla ja oblidat, canviat pel populisme i l’electoralisme.

A pocs quilòmetres de la nostra Vila, una alcaldessa també socialista, Tania Baños, permet les seues regidores treballar des de casa quan tenen un bebé acabat de nàixer. És un socialisme diferent al de Vila-real, on l’alcalde s’ha amagat darrere dels «serveis jurídics» per no fer el mateix que la seua homòloga. I és que tant se val que davant de càmeres es faça un anunci de Signal, en la intimitat tothom sap els crits que vam sentir fa uns dies per plantejar este tema.

El socialisme de Vila-real està preocupat per posar banderes als instituts, i no per arreglar desperfectes o infraestructures pendents. Ací «res no fa mal a ningú» i es mantenen tot tipus de símbols i carrers feixistes, malgrat la Llei de Memoria Democràtica. Per al socialisme vila-realenc la Llei de banderes i les propostes de Vox són més importants. A la Vall, a Tania, no li importa ser perseguida per uns advocats cristians que de cristians només tenen el nom, per voler fer fora eixos símbols.

Ací Compromís és ridiculitzat quan fa propostes socials com fer un quart institut, la fecundació in vitro al nostre hospital, controlar els preus desorbitats dels aliments o millorar l’atenció als ciutadans.

A la Vall, Tania, sap trobar punts de trobada amb Compromís per una ciutat millor. Tant de bo algun dia el socialisme de Vila-real s’assemble una mica més al de la Vall.

*Regidor de Compromís per Vila-real