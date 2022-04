Segurament a tots ens sonarà l’associació dels Advocats Cristians, que en els últims anys s’ha fet coneguda per protagonitzar plets i querelles contra qualsevol tema que sone a progrés, llibertat, esquerra, solidaritat o drets humans. Tot i que la seua presentació en la web és, textualment, «la Fundación Española de Abogados Cristianos és una fundació civil d’àmbit nacional que defensa en l’àmbit jurídic els valors inspirats en el cristianisme», la realitat és que sota este paraigua no paren d’entrar a la gresca en multitud de casos d’allò més diversos.

En un d’ells, justament, em vaig veure immers sorprenentment ara fa quatre anys, quan vam haver de traslladar una creu en estat ruïnós en via pública amb perill imminent d’enderrocament. Aleshores, algú va veure l’oportunitat de danyar-me personalment i políticament i va fer una telefonada anònima a l’associació.

La primera notícia que en vaig tindre va ser quan, en arribar a l’Ajuntament, l’amiga Polonia Castellanos m’havia deixat un recadet: «ha telefonat la presidenta dels Advocats Cristians i ha dit que si no li crides et denunciarà». La sorpresa va ser d’ella, quan li vaig telefonar per parlar. «No me esperaba nunca que me llamaras» em va confessar i, després de vint minuts d’intentar conversar amb ella, vaig veure que era impossible.

A partir d’ací, es va obrir una querella contra mi que va acabar el dilluns passat quan el jutge va determinar que el cas ja no tenia cap recorregut possible i que els condemnaven a pagar les costes dels meus lletrats. Eixe és el final de la majoria dels casos que protagonitzen els Advocats Cristians qui, després de tindre el ressò mediàtic que busquen, acaben amb la cua entre les cames i escaldats. Com va succeir per exemple amb els llibres amb perspectiva LGTBI als instituts de Castelló o passarà també amb la creu del Ribalta.

*Alcalde de Betxí