Que cumplan con nuestra costa

Para un municipio turístico como es Alcalà-Alcossebre, la Semana Santa supone el inicio de la temporada y de la llegada de visitantes. Este año, la afrontamos con la relativa normalidad de la situación sanitaria, aunque sin bajar la guardia. Nuestro Ayuntamiento cumple, disponiendo el servicio de salvamento y socorrismo en nuestras playas en los días de Semana Santa y Pascua, mejorando nuestro municipio y preparando una programación turística pensada sobre todo para el público familiar y con especial atención a nuestro patrimonio natural y cultural. Nuestros establecimientos de hostelería, turísticos y comerciales también cumplen y me consta que ponen todo su esfuerzo, para que a su llegada, nuestros visitantes y segundos residentes lo encuentren todo a punto. Pero, por desgracia, el grado de cumplimiento no es el mismo por parte de todas las administraciones y tenemos que seguir reclamando que, desde el Gobierno de España, se pongan las pilas para recuperar nuestro litoral.

No hace falta recordar los daños que nos han ocasionado temporales como Gloria o Filomena. Se ha ido actuando pero, a cuentagotas, y eso no encaja con las exigencias de calidad, competitividad e infraestructuras que se nos exigen a los municipios. Algo no cuadra, no puede ser que los municipios tengamos que esforzarnos al máximo y que las infraestructuras que dependen de otras administraciones se queden por hacer. Hace un año envié una carta al Gobierno de España pidiendo que se destinaran fondos europeos a un plan de protección integral de la costa de la provincia. No he recibido respuesta y lo que es peor: desde hace unos años, la inversión en recuperar nuestras playas y protegerlas es mínima.

En Alcossebre, tenemos dos ejemplos sangrantes: el espigón de Las Fuentes, que se cae a trozos, y la pasarela del Sendero Litoral entre las playas del Cargador y Romana, que repararon pero dejándose un tramo y eliminándolo, lo que parte en dos la pasarela, con los problemas de accesibilidad que esto supone en un sendero que está catalogado con bandera azul. Lo digo ahora porque no quiero que, cuando llegue el verano todas estas actuaciones sigan pendientes y me tachen de oportunista. Todavía estamos a tiempo. Solo pedimos que el Gobierno cumpla con sus competencias y repare y proteja el litoral. Nosotros cumplimos y exigimos que desde Madrid miren hacia nuestras costas y lo hagan también.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre