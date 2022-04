Som cultura

Si alguna cosa som a la Vall és un poble que estima la cultura. I un dels majors exponents culturals que tenim és la Biblioteca Municipal. Una Biblioteca Municipal que està d’enhorabona, perquè ha sigut reconeguda com una de les 10 millors d’Espanya pel Ministeri de Cultura i per la Federació Española de Municipis i Províncies, amb la concessió del prestigiós premi María Moliner.

La setmana passada vaig replegar el premi a Madrid acompanyada per la regidora de Cultura, Maria Cruces, i per la bibliotecària Enriqueta Fuertes, en representació de tot l’equip que treballa a este espai cultural que sempre està ple de vida. I precisament per això ha sigut guardonada, pel seu projecte de biblioteca social i participació ciutadana. En esta convocatòria han participat més de 600 biblioteques i la de la Vall d’Uixó ha estat una de les 10 guanyadores, premiades amb 10.000 euros.

Estos diners ja s’han reinvertit en la Biblioteca Municipal amb la compra de llibres infantils i juvenils, molts d’ells en valencià; materials per a la zona de bebeteca, cinc estanteries per a les sales d’infantil i d’adults i un equip informàtic. A més, recentment s’han canviat totes les cortines perquè estaven en mal estat i s’ha retolat amb vinils l’accés. El nostre compromís es seguir millorant les instal·lacions i el servei que es presta, perquè la Biblioteca és un dels nostres orgulls.

Si parlem de cultura parlem també de patrimoni i en els últims mesos hem realitzat molts avanços en la seua recuperació. Parle de l’adquisició de la Torre de Benissahat, que gràcies a una subvenció de la Generalitat valenciana de quasi mig milió d’euros podrem rehabilitar i millorar el seu estat de conservació per a convertir-la en un espai sociocultural i d’interpretació de la història local.

En esta zona també farem possible la intervenció en la cúpula de l’església de l’Assumpció. Amb una inversió de la Diputació de Castelló de 100.000 euros es solucionaran els problemes de filtracions i humitats que pateix des de fa molts anys i posteriorment es restauraran les pintures de l’interior. Des de l’Ajuntament ja oferim visites guiades al Campanar des de la Tourist Info, per a afavorir que els visitants de les Coves de Sant Josep coneguen el patrimoni que tenim al nucli urbà.

La recuperació de patrimoni a la nostra ciutat ha viscut una fita històrica fa poques setmanes amb la compra de l’antic edifici de l’Schola Cantorum. Que siga propietat de l’Ajuntament suposa evitar que caiga en mans privades i desaparega, com ja vam patir els vallers i valleres en el passat amb altres espais emblemàtics. A més servirà per a ampliar l’ajuntament i així millorar l’atenció a la ciutadania i l’eficiència en centralitzar els serveis municipals en un sol lloc.

També és creure en la cultura i el patrimoni l’aposta que hem fet en els últims anys per dignificar el Poblat de Sant Josep, amb noves excavacions que han tret a la llum fins i tot un xicotet tresor: un parell d’arracades d’or, un penjoll d’or i sis monedes de plata del segle III d’abans de la nostra era. Setmanalment organitzem visites guiades a este jaciment arqueològic, dins de l’oferta turística però també per reivindicar i donar a conéixer la nostra cultura, la nostra història i el nostre patrimoni.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó