Tornem a dir ‘No a la MAT’

El passat divendres 18 de març, l’anterior a l’inici de les festes de la Magdalena i la cremada de les Falles, el Ministeri de Transició Ecològica va donar un altre espectacle de llum, en forma d’aprovació definitiva de la MAT Morella-Almassora. L’Estat ens ha condemnat. D’amagades i sense escoltar els territoris afectats, posant-se del costat de l’empresa Red Eléctrica per dur a terme el faraònic projecte de Línia de Molt Alta Tensió que atempta greument contra el nostre paisatge.

En un moment d’encariment energètic constant com el que vivim, tindre la MAT a la porta de casa ens beneficiarà en alguna cosa? Lamente dir-los que no. En res. El que farà és destrossar els llocs per on passe i no ens assegurarà el subministrament elèctric ni ens beneficiarà econòmicament.

Compromís hem mostrat reiteradament el complet rebuig a aquesta autopista elèctrica. A través de diferents mocions com les aprovades a Almassora, peticions al Congrés i al Senat i nombroses manifestacions públiques, ens hem oposat a una actuació que considerem una barbàrie. I ho seguirem fent perquè tenim (tot el poble valencià) molts motius. La MAT incompleix els objectius del Ministeri que l’autoritza: la protecció del medi ambient, la lluita contra el despoblament o el desenvolupament d’una política energètica sostenible. Tant PSOE com Podem –que es van sumar a les nostres peticions a l’Ajuntament d’Almassora perquè es paralitzara el projecte- han permés aquesta aberració. Com sempre, al poble fan una cosa i a Madrid, la contrària.

Aquesta actitud és especialment greu perquè les obres podrien començar abans de l’estiu. Hem d’actuar ja. Compromís ho fem donant suport (real) a la plataforma No a la Mat, que aglutina des de fa anys l’oposició al macroprojecte i que reitera que es tracta de la major barbaritat urbanística de la història a les comarques del nord. També ho fem demanant a l’Estat que prenga mesures com regular el preu de la llum o apostar per crear comunitats energètiques locals. Però ja hem vist que de valentia, no en tenen. Per això som nosaltres qui hem de treballar des de les institucions per dir ben fort que no és el camí. No més complicitats amb les empreses elèctriques. No més traïcions a la ciutadania. No més expoliació del nostre territori. NO i mil vegades no a la MAT.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora