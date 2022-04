Qué importante es, no solo para conseguir unos ingresos que nos den un pasar, sino para ser felices y realizarse como personas. Es muy importante que el trabajo que cada cual realiza diariamente le guste, porque si no será un desgraciado toda su vida, no lo hará bien y transmitirá negatividad. Para conseguirlo lo primero es estudiar y prepararte para lo que te guste y si te equivocas, rectificar lo antes posible, es la única manera de tener ilusión y formarse bien.

Decía Confucio: «Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida», es un poco exagerado, pero si nuestra profesión u oficio nos satisface, además de remuneración obtendremos realización personal y diversión. Si nuestro trabajo es el idóneo para nuestra capacidad y profesionalidad, es más fácil que destaquemos y mostremos nuestro talento, seamos mucho más productivos e incluso tengamos mejor salud. Si no eres feliz en tu trabajo, búscate otro y lo más rápido que puedas. Si lo eres te sentirás más satisfecho contigo mismo, estarás más motivado, tus sentimientos serán más positivos, transmitirás seguridad y entusiasmo al resto de tus compañeros. Desearás seguir aprendiendo y formándote ampliando tus conocimientos, en definitiva, trabajarás más y mejor. Yo cada día me levanto y voy a trabajar contento y con ilusión, me encanta lo que hago y me siento útil para mí, mi familia y la sociedad, y en especial para mis clientes, se me pasan las horas volando y tras jornadas, a veces de 12 horas, me encuentro realizado y feliz. Este es el camino. *Notario y doctor en Derecho