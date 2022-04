La inflació en la taronja

L’economia espanyola està vivint una inflació sense precedents recents. El mes de març va registrar un augment de l’IPC del 9,8%, un augment de preus que ja havia començat a finals de 2021 per l’augment del preu del gas (i l’energia en el seu conjunt) i que la guerra en Ucraïna ha accelerat. Malgrat això, la inflació és molt asimètrica segons el sector: el preu del carro de la compra dels productes alimentaris s’ha encarit, però no així el preu en origen d’alguns d’eixos productes. Segons l’informe setmanal de preus de conjuntura que publica el Ministeri d’Agricultura, el preu pagat en origen per les varietats de cítrics del grup de les navels va disminuir del 28 de febrer al 27 de març un 1,04%. És a dir, mentre puja la llum, la benzina i altres insums procedents de la zona en conflicte que afecten molt al sector primari, el preu pagat en origen disminueix.

Com s’explica? Doncs perquè per molt que alguns economistes fetitxisen el mercat com si l’economia fos una ciència racional pura, està marcada per dinàmiques socials, per negociacions sindicals i dels sectors i per interpretacions i prioritats ideològiques.

Pla de Resposta a la crisi

El Consell de Ministres va aprovar la setmana passada dins del Pla de Resposta a la crisi derivada de la guerra en Ucraïna destinar 362 milions per al sector agrari per pal·liar l’impacte sobre el sector primari. I també la setmana passada el Ple del Consell de la Generalitat va aprovar la creació de l’Agència Valenciana d’Informació i Control Alimentari, una societat per facilitar el compliment de la nova Llei de Cadena Alimentària, aprovada en desembre de 2021 per prohibir la venda a pèrdues dels productes agroalimentaris en origen amb mecanismes sancionadors quan s’incomplisca eixe preu mínim: una declaració d’intencions important, però que fins ara s’ha demostrat poc capaç de vigilar les dinàmiques del mercat.

Una llei que no va arribar més lluny per les consideracions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors d’atac a la llibertat de mercat. Unes consideracions semblants a les que traslladava l’organisme als intents de fixar preus màxims de la llum i que la setmana passada es van obviar en el mateix paquet de mesures del Consell de Ministres. Esperem que aprenguem alguna cosa semblant del mercat agrari i no acabe sent el nostre sector primari de nou un dels principals derrotats d’esta crisi.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló