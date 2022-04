El nuevo PP de Feijóo

La colega María Claver lamentaba el sábado en La Sexta Noche que España perdía un buen presidente del Gobierno al referirse a Pablo Casado. Es una opinión respetable que nunca podrá ser constatada, Casado ha dicho adiós a la política en el 20 Congreso del Partido Popular en Sevilla. Los populares inician un tiempo nuevo con Alberto Núñez Feijóo, el mirlo blanco que ha dejado Galicia para ocupar la jefatura del estado mayor de Génova 13 y desplegar la estrategia de la guerra relámpago que lleve el centroderecha a la Moncloa. Conviene recordar que hasta hace solo dos meses todas las encuestas, excepto el CIS de Tezanos, daban a Casado la presidencia del Gobierno. He utilizado el término guerra referido a la política , y relámpago, pues el PP está obligado a dejarse el tuétano de aquí al 2023. Primero porque el país necesita un cambio y, además, Feijóo solo será verdaderamente útil protagonizando la victoria en los próximos comicios. Ni él ni España están para largos procesos. El actual momento resulta muy diferente al de Aznar, quien tuvo seis años para construir una alternativa tan inteligente como efectiva. El hasta entonces delfín de Fraga supo aglutinar en el PP, dejando atrás a la añeja Alianza Popular, a todo el espectro de la derecha sociológica. Laminando así los extremismos que dejaron de perseverar en añoranzas de tiempos pasados. Histórico logro que no supo conservar y alimentar Mariano Rajoy, para más gloria de Vox y su fundador, Santiago Abascal, amamantado políticamente en las ubres del entonces partido de la gaviota.

Recuperar la causa común

Aplaudo la declaración de intenciones de Feijóo al ser proclamado presidente del PP y la vengo a resumir en una frase que condensa las claves del estandarte centrista enarbolado por el gallego y que, es de esperar, será guía inequívoca en el viaje que, antes de lo previsto, lo puede llevar a gobernar nuestro exhausto país: «Dejemos ya de repartir carnés y de ser más españoles que nadie». Ese es el camino, recuperar la causa común lograda por Aznar y mantener las distancias con opciones que aun siendo legítimas no coinciden con valores esenciales encarnados en el PP, sustentados en sus estatutos y principios liberales compartidos con el Partido Popular Europeo, cuyas líneas rojas son meridianamente claras en las relaciones con opciones excesivamente escoradas a la derecha o a la izquierda. El PP no debe mimetizarse con otras alternativas, si lo hiciera estaría perdido. Y eso, al igual que lo sabía Casado, me asegura un compañero plumilla de Santiago de Compostela, Feijóo lo tiene claro. La máxima es negociar y pactar por el bien de España, sin cerrar los ojos a la esencia propia que tan buenos resultados dio al partido y de la que se beneficiaron los españoles en las etapas de recuperación económica.

Por aquello de que el movimiento se demuestra andando, Feijóo ha dicho alto y claro que está dispuesto a llegar a pactos de Estado con Pedro Sánchez, para que éste no tenga que seguir inclinándose hacia Podemos en capítulos como Economía, Exteriores, Sanidad o Defensa. Y es que Feijóo aboga por un PP «más institucional, más ancho y con vocación pactista». La lidia se antoja complicada. El nuevo líder no solo tiene enfrente a Sánchez, maestro en cambiar de principios con tal de conservar la poltrona; ahí están Isabel Díaz Ayuso y su spin doctor M. Á. Rodríguez. El periodista Santiago Martínez-Vares escribía recientemente en un digital que el dúo Ayuso/Rodríguez seguirá en sus trece, ya que Sol se les ha quedado pequeño. Empero, Feijóo es gallego viejo y ha creado el eje del poder popular con el presidente Moreno Bonilla. En Sevilla Ayuso tenía mala cara.

Periodista y escritor