Tratamiento aéreo contra los mosquitos

El Ayuntamiento de Nules vamos a realizar mañana tratamientos aéreos para prevenir plagas de mosquitos, ya que después de las lluvias registradas en las últimas semanas se ha detectado un incremento considerable de larvas, principalmente en la zona de El Pou.

Así lo acordamos la semana pasada en una reunión que mantuve con técnicos del Departamento de Sanidad del Ayuntamiento y de la empresa Lokímica, encargada de los tratamientos para el control de mosquitos.

La situación que presenta la finca de El Pou y la zona de la marjalería es muy preocupante porque hay mucha agua estancada, y hay que actuar de urgencia para evitar así una plaga de mosquitos en las próximas semanas. De hecho al tratarse de una situación excepcional solicitamos ya a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública la autorización para realizar un tratamiento aéreo.

Una zona conflictiva

Desde el Ayuntamiento de Nules se destaca, además, que la zona húmeda de El Pou es una de las más conflictivas a la hora de llevar a cabo los tratamientos de control de mosquitos, por la dificultad de tratar por medios terrestres y por tanto este plan aéreo municipal es muy importante para poder controlar esta zona, aunque los tratamientos preventivos se realicen durante todo el año.

La administración provincial era hasta ahora la que se encargaba de llevar a cabo los tratamientos aéreos contra los mosquitos pero con la nueva licitación del servicio, la empresa adjudicataria aún no cuenta con un plan de vuelo aprobado, de manera que Nules puede hacer frente a esta situación porque tenemos aprobado el tratamiento aéreo, pero habrá localidades que no tendrán esta posibilidad al no poder hacerse cargo de los tratamientos aéreos la Diputación.

Alcalde de Nules