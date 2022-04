La violència vicària existeix. Si, existeix. I acaba d’assassinar a un xiquet d’onze anys a Sueca. Un xiquet assassinat a mans de son pare, un home amb ordre d’allunyament de la mare i que, a més, no tenia règim de visites per poder visitar al fill. Al seu fill. Al mateix que ha assassinat. I ho ha fet per a fer mal a la mare, encara que parega inconcebible. És una aberració deshumanitzada. Es l’horror més fastigós de la violència de gènere.

Perquè la violència vicària és violència de gènere, si, de gènere. I m’és igual que el negacionisme seguisca ningunejant aquesta evidència, aquesta realitat. Son fills del patriarcat. I no vaig a acceptar, o a tolerar, aquest discurs negacionista com una part de la nostra democràcia. Un negacionisme que vol esborrar la desigualtat estructural que afecta a les dones. No ho faré. Aquest últim assassinat em causa massa horror, rebuig, dolor i tristesa.

Hem de dir prou

Només es pot negar el masclisme des del masclisme. Perquè el masclisme existeix, clar que existeix. Existeix el masclisme, la violència de gènere i existeix la violència vicària. I no podem deixar passar aquesta realitat, no podem blanquejar els discursos negacionistes, ni podem quedar-nos de braços plegats. Prou. No ho podem consentir. Hem de dir prou.

Prou de debats estèrils al voltant del terrorisme masclista que deixa a les dones mortes en vida. Prou de debats estèrils al voltant del terrorisme masclista que assassina a les dones. Davant de la violència masclista, o estem per la igualtat o estem de part dels maltractadors i dels assassins. Ja està bé de debats al voltant d’aquesta qüestió. No hi ha debat possible. O estem de part dels drets humans o no hi ha defensa ni de la igualtat ni de la llibertat. O tanquem portes al masclisme d’una vegada o serem còmplices dels assassins.

Es diu violència vicària. Es diu violència de gènere. Es diu terrorisme masclista. Es diu masclisme. I existeix qui ho nega; existeixen els negacionistes. I no ho podem permetre. Hem de combatre-ho aplicant la legislació i educant des de la igualtat, és a dir, des del feminisme. La clau és el feminisme.

Regidora de Feminisme a l’Ajuntament de Castelló