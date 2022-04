Borriana amb el Dia de l’Esport

Borriana és un municipi bolcat amb la promoció de l’activitat física i la salut i els hàbits saludables entre la població més jove, amb una labor molt destacable per part del Servei Municipal d’Esports (SME). Ja en són molts, els organismes nacionals i internacionals que han reconegut el nostre Pla Estratègic de Promoció de l’Activitat Física i l’Esport en edat escolar, conegut com a Pla Pati, i que entre altres reconeixement va obtindre el Premi NAOS 2018 del Ministeri.

Per al nostre govern municipal, l’esport és un mitjà fonamental per al foment de l’educació de valors i l’adquisició d’hàbits saludables, i és per això que continuem invertint i apostant pels nostres joves, amb el suport i promoció de l’esport base, l’esport a l’escola, l’excel·lència esportiva, l’esport de competició, així com de les activitats esportives lliures i espontànies. Fruit del treball constant de l’SME, actualment tots els centres educatius de la localitat són centres promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE), i sempre participen en els projectes i iniciatives impulsats per fundacions i per la Generalitat Valenciana, com ara Dia de l’Esport, Esport a l’Escola i Esport a l’Escola +1.

Per tant, avui 6 d’abril, a Borriana celebrem el Dia de l’Esport impulsat per Esports de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, una iniciativa amb l’objectiu de mobilitzar tot l’alumnat de la Comunitat, que pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius valencians realitzen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física. Una jornada que a Borriana es convertix en una festa de l’esport i de la convivència, en què l’SME aprofita per a difondre valors i beneficis de la pràctica esportiva entre la població escolar i els centres.

L’esport adaptat

L’any passat, la nostra ciutat va acollir l’acte central del #DiaDelEsport i, enguany, celebrem l’edició amb vuit centres i amb la participació de més de 2.500 xiquets i xiquetes i joves, amb activitats relacionades i al voltant de la cita esportiva que enguany posa l’accent en l’esport adaptat. Els CEIP cardenal Tarancon, Francesc Roca i Alcaide, Josep Iturbi, Novenes de Calatrava, Pare Vilallonga i Penyagolosa i els col·legis Consolació i Salesians, festegen una jornada lúdica amb activitats esportives, tallers, xarrades, un extra d’activitat física i compartint els valors de l’esport amb la col·laboració de l’SME.

El projecte solidari triat enguany pels centres educatius per a recollir els fons que s’arrepleguen ha sigut la iniciativa Escola Activa, un projecte que du a terme l’Associació Espanyola Contra el Càncer de València, que persegueix incrementar el temps que l’alumnat dedica a l’activitat física dins i fora del seu centre educatiu i, d’aquesta manera, reduir el risc dels menors de patir malalties no transmissibles com el càncer.

Enhorabona als xiquets i xiquetes i a la joventut de Borriana i feliç i benvingut dia de l’esport!

Alcaldessa de Borriana