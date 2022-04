Filosofía, amor y humor

Con el nuevo revuelo de la Filosofía en ESO y Bachillerato, recuerdo que hace tres años dediqué una columnita acerca del amor y el humor en esta disciplina. Ahora retomo lo que recuerdo que dije, dada la actualidad del tema. Verán. En mis años de adolescencia y juventud me introduje en este campo con toda la ilusión del mundo. Fue una desmotivación. Las explicaciones recibidas no eran de mi agrado y aquello me aburrió solemnemente. O yo esperaba mucho más o el profesor no supo dármelo.

Ese mismo verano cayó en mis manos un libro: era el Discurso del Método de Descartes. Al leerlo desperté del sueño dogmático como diría Kant, salvando la infinita distancia, claro. Al año siguiente yo era un entusiasta de la Filosofía y entendía muy bien lo que el profesor –otro-- decía. La filosofía, como Teruel, existe, pensé. Y constaté que la filosofía no solo era amor al saber –o a la sabiduría--, sino que tampoco era tan aburrida ni estaba exenta de humor. León, el rey de los filíacos, preguntó a Pitágoras cuál era su profesión, y este respondió: «Filósofo, amante de la sabiduría». Otro, Diógenes, el del barril, estando prisionero le preguntaron qué sabía hacer; y él, con sorna, respondió: «Mandar, comprueba si alguien quiere comprar un amo». Y así podríamos seguir contando anécdotas y filochistes. Enseñar deleitando, decía Horacio. Enseñar a los maestros cómo enseñar, y a los alumnos cómo aprender. Amor y humor, original binomio para despertar la motivación en cualquier edad. ¿Lo tiene claro, lector? Si usted me ha entendido bien es que me he expresado mal. Profesor