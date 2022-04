El peor mundo: el de la indiferencia

Querid@ lector/@, por mi vinculación original con el Partido Comunista de España que en la dictadura luchaba por las libertades democráticas, siempre he pensado que, el partido político, y más allá de la Constitución, es un instrumento de la izquierda para alcanzar sus fines. Entre otras razones porque el partido político tiene una estrategia y una concepción global más completa que otras organizaciones que tienden a particularizar reivindicaciones de un sector. Por lo tanto, puede y debe ejercer un papel de portador de ideal y de orientador.

No es solo un movimiento político

No obstante, esa misma cultura del PCE también me ha enseñado que la izquierda no es solo un movimiento político que se manifiesta en campañas electorales. La izquierda también es y son, los sindicatos, las organizaciones feministas, ecologistas... que van más allá de las fronteras de los partidos y, diariamente, ejercen una labor constante de educar y fomentar la participación por la defensa del bien común y la justicia social. Por eso, en la Vall d’Uixó donde nací y vivo, junto a la militancia política siempre he mantenido compromisos con organizaciones cívicas.

Ahora, lo que me pasa es que no encuentro espacio para colaborar con mi actual partido, con la política partidista local. Imagino que no es nada personal, ni yo solicito cargos (hace poco no acepté estar en la ejecutiva provincial). Simplemente señalo que un partido con el único objetivo de ser compañía de las instituciones o solo concentrando sus esfuerzos en tareas de gestión y administración, puede terminar perdiendo su papel de vanguardia y cayendo en un pragmatismo miope que lo transforme en un lastre. Hagamos un partido grande y abierto donde todos quepan y sean necesarios, donde exista espacio para la colaboración de los que no quieren jubilarse de la acción política ni se merecen ser condenados al peor de los mundos, el de la indiferencia.

Analista político