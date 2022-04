Abandono del sector cerámico

El president de la Generalitat anunció a primeros del mes de marzo un decreto ley con medidas específicas para paliar la crisis energética en el sector cerámico. Una semana más tarde aseguró que Sánchez reconocería la especificidad de la cerámica con ayudas directas. Hoy, cuarenta días después, seguimos sin noticias. Parece que se burlen de nuestra industria proponiendo planes genéricos que siempre anuncian, pero nunca llegan. El mismo Puig había anunciado en 2019 una comisión de energía para atenuar costes energéticos y en 2021 que contactaría con el Gobierno central para buscar soluciones al incremento del precio del gas en el sector cerámico. Nada de nada.

El sector, que generó el 20,7% del PIB de Castellón en 2019 y que genera más de 16.000 empleos directos, agoniza sin que desde las administraciones haya ninguna reacción a los desbocados precios en los costes energéticos que hacen inviable la producción. El precio medio del gas se ha multiplicado por diez desde hace un año, hay un crecimiento desorbitado de los derechos de emisión de CO2, Cevisama se ha suspendido y el número de ERTE en tramitación se ha disparado: uno de cada seis trabajadores en ERTE de toda la Comunitat ya procede de la cerámica.

Las azulejeras están al borde del colapso mientras desde la administración autonómica y nacional miran hacia otro lado, escudándose en la situación internacional. Lo cierto es que desde los gobiernos hay margen para aplicar medidas específicas que mejoren la competitividad de su tejido productivo y para establecer exenciones de tasas, bajadas de impuestos o ayudas. Sin ir más lejos, en la Diputación de Alicante hemos aprobado esta semana destinar 27 millones con medidas concretas para luchar contra la pobreza energética de las familias vulnerables, los autónomos y las pymes.

Cansados de tantos engaños

La política tiene que ofrecer soluciones, respuestas y certezas, con agilidad, dedicación y propuestas reales. Los ciudadanos están cansados de tantos engaños, burocracia y promesas que nunca llegan.

Por eso desde el PPCV hemos propuesto aplicar medidas extraordinarias y urgentes para la reducción de costes del gas natural en la industria del azulejo y pavimento cerámico. Algunas de estas son: eliminar el impuesto especial sobre hidrocarburos, reducir el IVA del 21% al 10%, rebajar el coste de la factura de gas mediante la disminución de los peajes (reduciría de forma inmediata los costes del gas natural para la industria y armonizaría el diferencial de precios con el resto de países europeos), moratorias de pago, exención de la cuota participativa en el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para los sectores industriales gasintensivos, promover la defensa del mecanismo de «ajuste en frontera» en la UE, regular la figura del consumidor gasintensivo o, entre otras, impulsar alternativas energéticas basadas en los gases renovables para cubrir el consumo anual energético del clúster de la cerámica de Castellón (14 TWh) a través de la inversión público-privada en gases renovables, así como en la producción, distribución y consumo de hidrógeno verde.

La situación es límite y no puede alargarse más. No pueden seguir deshojando la margarita sin hacer nada. La lentitud e inacción es desesperante. Urge adoptar medidas concretas como las que proponemos. ¿A qué esperan? Frente a quienes intentan hacer creer que no se pueden cambiar las cosas, desde el PP queremos mostrar que hay otra forma de gobernar.

Presidente PPCV