No deixar passar el tren

La pandèmia que estem vivint ens ha portat a situacions límit, a treballar adaptant-nos a situacions canviants cada dia. Ens ha tocat gestionar les administracions locals durant una greu crisi que no sols ha sigut excepcional, sinó que ha canviat la manera de relacionar-nos i, en definitiva, de governar.

Quan el Govern de Pedro Sánchez va anunciar l’eliminació de les regles de gasto per als ajuntaments, en Cabanes, vam veure en aquesta terrible situació un tren que no podríem deixar passar. L’oportunitat de gastar diners que hi havia al banc i que en situacions normals la Llei Montoro, del PP, no ens deixava gastar, fa que puguem fer realitat millores en la vida dels nostres veïns i veïnes.

El passat mes de març vam aprovar més d’1,8 milions d’euros que destinarem a diferents actuacions de millora. Adequació i pavimentació de carrers i vials, millores en diferents instal·lacions esportives, compra de maquinària de serveis públics i neteja, millora de l’eficiència energètica, millora de les infraestructures del polígon, la millora de diferents jardins i parcs tant a Cabanes com a la Ribera són alguns dels aspectes a destacar. En definitiva, actuacions molt variades i destinades a suplir les necessitats de tots i totes, d’adults a xiquets i xiquetes. Millorant la qualitat de vida en el nostre poble i avançant pas a pas cap a un futur amb més progres.

No deixar passar l’oportunitat

Som conscients que una inversió d’aquest calibre no és possible cada any. Tenim un pressupost ordinari de 3,9 milions d’euros. Per aquest motiu, aquest 2022 que comptem amb romanents suficients, que suposen el 46% d’un pressupost normal, anem a treballar per no deixar passar l’oportunitat de millorar Cabanes i la Ribera. Des del 2020 estem treballant, juntament amb el personal tècnic, en sexta marxa, per poder portar a terme tots els projectes. Gràcies a aquest treball, després d’haver celebrat centenars de reunions, l’equip de govern i equips tècnics estem mans a l’obra per a fer realitat les reivindicacions del poble i no anem a deixar passar el tren.

Alcaldessa de Cabanes i diputada provincial