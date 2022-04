Abascal y Gernika

Por mucho que me esfuerzo no entiendo el cabreo que ha generado en sectores de la extrema derecha política y mediática la referencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al bombardeo de Gernika por aviones de la Legión Cóndor de Hitler. A estas horas de la historia nadie puede negar que la aviación nazi, enviada en apoyo a Franco, utilizó bombas de termita en tan vil episodio de la guerra civil en el que perecieron centenares de vecinos de la histórica villa vasca. Y todavía me resulta más increíble la reacción de Santiago Abascal, nacido en Bilbao, al declarar que el ejemplo de Zelenski tendría que haber sido el genocidio de Paracuellos del Jarama, criminal episodio sobre el que yo añado que fue perpetrado por los responsables de Orden Público del Frente Popular en el Madrid de 1937, entonces bajo el mando directo de Santiago Carrillo. Ciertamente, después de Gernika le tocó el turno a Cabra, esta vez las bombas asesinas eran de los aviones republicanos enviados por Stalin. Ejemplos de la barbarie republicana, como de la nacional, hay para conmover al espanto. Heinrich Himmler visitó en Barcelona, en el otoño de 1940, la Checa anarquista de Vallmajor y tan encantado quedó de aquel método del horror que pidió informe completo para incorporarlo al ya brutal aparato represivo de la Gestapo y las SS. Gernika no resultó una canallada menor.

Abascal está bien que diga lo que piensa, es la mejor fórmula para apreciar la deriva de Vox. El cabreo porque Zelenski haya recordado lo de Gernika denota un espíritu de marca que lo acerca cada día más a Marine Le Pen y a Viktor Orbán, el amigo europeo de Putin. Igual la llegada de Feijóo le inquieta tanto como a Sánchez. Periodista y escritor