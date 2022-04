Querid@ lector/@, es evidente que la desgraciada situación que en estos últimos tiempos ha sufrido España, me refiero a la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas y laborales, reclamaba un pacto de Estado, un acuerdo con las fuerzas políticas (que nos hiciera más fuertes y solventes) y, especialmente, con el partido mayoritario de la oposición, con el Partido Popular. Circunstancia necesaria e imprescindible que no se dio porque, según mi criterio, Pablo Casado situó los intereses del PP y los suyos propios, el de ser presidente del Gobierno, por delante del bienestar de la ciudadanía. Pensaba, y así actuaba, que debía aprovechar el doloroso momento para quemar a Pedro Sánchez y al Gobierno, aunque dicho sea de paso, sabía que era una actitud poco patriota, que no ayudaba al interés social. Al final, por eso y por otros líos relacionados con la Ayuso y su hermano, fue despedido y silenciado.

La prioridad la marca la guerra ¿Qué pasará ahora? ¿Se podrá dialogar y pactar con el PP de Feijóo las medidas del decreto que el Gobierno ha elaborado para enfrentarse al impacto de la guerra de Ucrania en la economía? Lo digo porque en estos instantes la prioridad la marca esa maldita guerra. Además, el Gobierno sostiene que en el decreto del plan de choque ha incluido la mayoría de las reivindicaciones de los grupos parlamentarios y, por si no fuera suficiente, manifiesta que por el bien de España y por el pleno respaldo está dispuesto a reabrirlo y revisarlo cuando se tramite en el Congreso. En última instancia cabe destacar que los socios habituales del Gobierno ven muy difícil oponerse o votar en contra. Pero, repito, de momento, ahora, todavía no se sabe qué hará el Partido Popular y Feijóo. Lo que sí se sabe es que según la vicepresidenta Nadia Calviño, la solución no puede ser una bajada generalizada de impuestos que agrave la inflación. En todo caso la cuestión sigue siendo la misma: ¿qué hará Feijóo?