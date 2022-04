De costa a Costas

Creo que una de las grandes riquezas de nuestro país es la pluralidad social, cultural o lingüística de sus territorios. Entre todos hacemos grande España, una aventura a la que nos entregamos con ilusión miles de cargos públicos. Por eso la comunicación y colaboración entre administraciones municipales, autonómicas o nacionales debería ser una prioridad incuestionable, fuera de la lucha partidista. Por desgracia no siempre es así, lo leemos casi a diario en los titulares del periódico Mediterráneo, donde a menudo se impone la ideología al sentido común.

Afortunadamente, también hay momentos en los que el diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos que beneficien a la ciudadanía se imponen. Quizás no tengan la misma repercusión mediática, pero también suceden y deben ser contados. Esta semana me he reunido con los responsables de la Dirección Provincial de Costas en Castellón, un encuentro en el que he estado acompañada por el concejal de Playas y Medio Ambiente. Quisiera agradecer en nombre de todos los vecinos de Oropesa del Mar el trato, el tono y la cordialidad que nos hemos encontrado en la cita.

Adecuar las playas más erosionadas

Entre los numerosos temas que abordamos, Costas nos ha confirmado que dispone de 85.000 euros para ayudar a adecuar las playas más erosionadas de nuestro municipio, además de la recuperación de las tan deterioradas escolleras de Playetas. Otros de los temas que planteamos fue la solución a las inundaciones que periódicamente afectan a los cámpings de la vereda del Didota y el estudio que estamos realizando sobre las soluciones para la regeneración de nuestro litoral. No se eludió ningún tema, tampoco Torre La Sal. Y les trasladamos nuestra satisfacción porque nuestros vecinos de Cabanes hayan iniciado una acción similar a la nuestra, encargando un estudio para proteger su litoral en coordinación con Oropesa del Mar.

Vamos a seguir peleando porque Oropesa tenga las mejores playas posibles y porque la administración competente adecúe sus resoluciones y criterios a la realidad que impera en este siglo XXI, donde se premia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Una premisa que nunca debe ser un obstáculo para la conciliación de estos criterios con la innovación y las acciones de impacto turístico positivo. Porque el turismo es nuestro principal motor económico y debemos defenderlo aquí y en Madrid.

Alcaldesa de Oropesa del Mar