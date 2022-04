Debate sobre el estado del municipio

Esta semana hemos llevado a cabo el debate sobre el estado de nuestro municipio, ejerciendo la transparencia una vez más, haciendo balance de casi tres años de gestión. Este mandato que arrancaba en 2019 ha sido, sin ningún género de dudas, el más singular y complicado, condicionado extremadamente por varias cuestiones que han marcado la agenda de gestión municipal.

Apenas iniciada la legislatura en 2019 e inicios del 2020, dos temporales marítimos y borrascas azotaron nuestro litoral de forma devastadora, circunstancia que debimos afrontar casi en solitario en ese momento, debiendo solicitar un préstamo de más de dos millones para recuperar nuestra fachada marítima y nuestras conexiones en el sur.

Entramos en 2020 con una de las peores noticias, el covid-19 llegaba a nuestro país colapsándolo todo, también la vida de nuestras vecinas y vecinos. Debimos dejar de lado todos nuestros planes de gestión y objetivos, para centrarnos en atender a las más de 500 familias. Realizamos la mayor modificación presupuestaria en la historia de nuestro Ayuntamiento para cuatriplicar las ayudas para emergencia social, los bonos de alimentos y atender las peticiones de ayuda de las familias en Peñíscola. No nos rendimos, a pesar de las restricciones y los durísimos condicionantes para la actividad turística, impulsamos con más de cuatro millones de euros el Plan de Reactivación, pusimos en marcha ayudas para pymes y autónomos, eliminamos tasas como la de ocupación de vía pública o la tasa de la basura, un esfuerzo económico sin igual.

Una de las situaciones más duras

El año siguiente, 2021, seguimos luchando frente a los efectos de la pandemia y afrontamos también un suceso trágico que se cobró dos vidas, durante un derrumbe. Una de las situaciones, sin duda, más duras que he tenido que vivir como alcalde y por la que agradezco a todos los organismos públicos y cuerpos y fuerzas de seguridad su actuación.

Este año, el vigente, además de todo lo anterior, estamos batallando para minimizar los efectos que el contexto de guerra internacional en el que nos encontramos está teniendo en nuestro país, en nuestra Comunitat y en nuestra población. Reforzando principalmente nuestro posicionamiento como destino turístico, para que esta crisis no afecte a la actividad económica local. Por ello quiero poner en valor y reconocer el trabajo del conjunto de la corporación municipal en este contexto, porque no se trata de valorar la dificultad o no de estos tiempos para nosotros, que somos servidores públicos, sino de evaluar nuestra capacidad para paliar estos efectos.

Y honestamente les digo que nos hemos esforzado y entregado por completo, nos hemos dejado la piel. Comenzando por trabajar en conjunto y en equipo, también con los miembros de la oposición a quienes les pedimos lealtad en momentos difíciles.

Alcalde de Peñíscola