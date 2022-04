Recuperem les pasqües

Amb l’arribada, per fi, del bon oratge i la Setmana Santa i Pasqua que comencen aquest cap de setmana amb el Diumenge de Rams, és l’hora de recuperar les tradicions i les costums que no hem pogut dur a terme en els dos darrers anys per la pandèmia. Aquestos dies la gent tornarà al carrer, a eixir, als espais naturals i a fer turisme. I per tot això, a Almenara ens hem preparat per als veïns, veïnes i visitants.

Després de dos anys tancades en aquestes dates de Pasqua, enguany es podrà tornar a gaudir de les àrees recreatives més populars al nostre poble, que s’ubiquen tant als Estanys d’Almenara, com a la Muntanyeta del Dipòsit. Des de l’Ajuntament ja les hem netejat i preparat per rebre a la gent que vaja allí a gaudir dels esmorzars, dinars o berenars entre altres i passar una bona estona.

Crida al civisme i bon comportament

Són millores en àrees recreatives i naturals que hem preparat per a començar la temporada de la recuperació dels visitants i turistes amb una certa normalitat. Ara bé, jo també des d’ací volguera fer una crida al civisme i bon comportament dels usuaris d’aquestes àrees recreatives així como de la resta d’espais naturals. Només demane que respecten aquestes zones. Que ho deixen tot com estava, que dipositen les deixalles a les zones habilitades, o en tot cas que les porten als contenidors dels nuclis urbans, per a que no hi haja fem. Que es respecte el mobiliari urbà així com l’entorn natural. Així serà la forma de preservar aquestos espais i entorns.

També arriba el moment de demanar respecte i coneixement també a tota la gent que visite els nostres enclavaments naturals, tant a la marjal, la mar, com a les àrees més de muntanya, on cal respectar totes les espècies que allí viuen, tant de flora com de fauna, així com l’entorn, sense oblidar el patrimoni històric que en aquestos punts es troba.

També esperem, com de costum, a la gent que ve a la platja Casablanca a Pasqua i a l’estiu. Allí, la gent que viu tot l’any, els contarà que enguany la mar no estarà com de costum, i que no estarà arreglada per un motiu ben important com són les obres d’estabilització del front litoral amb la construcció dels espigons que protegeixen la nostra costa i que tant necessaris són. Aquestes obres faran que la mar no estiga enguany com sempre, però si tot va bé, facilitarà que al 2023 tinguem una platja molt millor, més accessible i més segura. De fet, les millores ja comencen a notar-se i això, que a l’obra encara li queda un temps. Per tant, s’ha de demanar precaució a l’àrea on s’estan realitzant les obres.

Ara va de bo. Podem dir que comencem a reactivar-nos d’una manera més ràpida i a recuperar les costums després de dos anys de coronavirus. És el moment d’eixir, de passar-ho bé, però sempre amb coneixement, i bones maneres. Bones Pasqües a tots i totes!

Alcaldessa d’Almenara