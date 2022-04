Paraules des de la creu (i V)

Els evangelistes Mateu i Marc ens han transmès una única paraula de Jesús en la creu. Es tracta del crit esquinçador de qui experimenta el que significa sentir-se abandonat per Déu, amb el qual comença el salm 22, que és una oració de súplica confiada d’algú que viu un sofriment extrem; una exclamació de mort i de glòria; un crit d’amor a Déu en el moment del dolor: «Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?» (Mt 27, 46; Mc15, 34).

Al sofriment físic per les tortures que ha patit, cal afegir el sofriment moral de qui se sent sol i desemparat: Jesús ha sigut menyspreat i abandonat pel seu poble; també els seus deixebles el van abandonar en el moment de la passió (Mateu [26, 56] específica que «tots»). L’ha abandonat també Déu? Això és el que semblen suggerir-li els grans sacerdots i els escribes que es dirigeixen a Ell en to burlesc dient-li: «Ha confiat en Déu: que l’allibere ara si tant se l’estima! Ell, que va dir «Sóc Fill de Déu»» (Mt 27, 43). En l’abandó dels seus arriba a viure el que experimenta algú que se sent abandonat per Déu. Estem davant el major sofriment humà que podem imaginar, perquè quan algú pensa que Déu l’ha abandonat, perd ja tota esperança.

Aquest crit és la màxima expressió de la solidaritat de Crist amb la humanitat sofrent: no hi ha cap sofriment autènticament humà que Ell no haja experimentat en el seu cos; ha passat la prova del dolor per a auxiliar els qui ara passen per ella.avia de ser un Gran Sacerdot provat en tot en el sofriment com nosaltres per a poder així compadir-se de nosaltres. Així podem acostar-nos a Ell amb tota confiança.

Aquest crit mostra que la creu va ser per a Crist la gran temptació, però l’ha superada, ha confiat en Déu, ha convertit la creu en l’ofrena de si mateix al Pare en l’Esperit etern. Va ser escoltat en la seua angoixa i per la seua resurrecció s’ha convertit en causa de salvació per als qui creuen en Ell.

*Bisbe de Tortosa