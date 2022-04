El somiat 4t institut

A les eleccions del 2019 el 4t institut es mostrava com una promesa en diversos programes electorals. La necessitat d’aules per a aquesta etapa formativa es notava en l’ambient Compromís no dubtava en incloure-ho a unes propostes, que el PSOE també va adoptar.

Temps després i amb la majoria absoluta del PSOE al capdavant de l’Ajuntament, juntament amb Podem, van rebutjar al juliol de l’any 2020 la proposta de la construcció del 4t institut, que demanava a la Conselleria d’Educació i a l’Ajuntament encetar els tràmits. Tanmateix, amb la justificació que amb una ampliació d’un dels centres ja existents era suficient, van votar en contra. Ens van tombar la moció. Si dividim Vila-real en quatre àrees, estes haurien d’estar dotades d’infraestructures i el 4t institut n’és una, com ho és també el centre el centre de salut a la zona centre, ja arxianunciat i sense fer. L’institut es trobaria en un lloc amb un gran potencial residencial i una població que actualment es desplaça a altres IES, revitalitzant els barris i atenent una necessitat manifesta. El nou centre d’educació secundària serà una realitat, ja s’ha dit, però els deures han de fer-se per les dues administracions que conflueixen: Conselleria per construir, ja disposat, i Ajuntament per cedir l’emplaçament, els terrenys. S’ha tardat, bastant, però la setmana passada aprovàvem al Ple la modificació puntual del PMGOU per encetar el procés. I ara resulta que és un projecte, en paraules del regidor de Territori, «d’este equip de govern». Celebrem sense dubte que temps després de rebutjar la nostra moció, hagen canviat d’opinió. Ara caldrà esperar la primera pedra d’eixe 4t institut amb què tothom somia. *Portaveu de Compromís per Vila-real