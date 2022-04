La demolición de la costa

El pasado miércoles 6 de abril el Senado rechazó con los votos en contra del PSOE y el PNV la «toma en consideración» para modificar la ley de Costas presentada por el Partido Popular.

Como todo en esta vida seguro que se trataba de una propuesta mejorable, sin embargo, el PSOE dejó clara su postura. El Senador Fernando Lastra evidenció que para el Gobierno toda defensa de la costa pasa por el derribo de edificaciones y la retirada de la línea de costa. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo? Tampoco lo sabemos.

Vicente Martínez Mus, el senador popular que defendió la modificación de la ley, vio como las maquinas mandadas por un gobierno socialista derribaban parte del poblado marítimo de su Xilxes natal, afeó al PSOE su falsedad: «defienden la modificación de la ley en el ámbito local, provincial y autonómico, pero se niegan a ello en el ámbito que puede llegar a hacerlo, en el ámbito nacional».

Pero no solo eso ya que es el Gobierno el que ha impulsado la redacción de un reglamento expropiador y destructor de la costa valenciana, tal como la entendemos. Las consecuencias: derribos de casetas de primera línea, desmantelamiento de paseos, expropiaciones de propiedades, y muy pocos espigones, salvo en Almenara, claro, allí sí se construyen.

Justamente la semana anterior mantuve una reunión telemática con la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro Valenciano, reunión cordial en la que si bien se nos prometió el inicio de las obras de los espigones en la zona del Camí Cabres, también quedaron en evidencia las demoledoras intenciones del Gobierno. «Esta estrategia no es la mía», se nos dijo haciendo referencia a la «Estrategia en defensa del litoral del sur de Castelló», y «espigones pocos y derribos muchos», fue la conclusión a la que llegué después de analizar toda la reunión.

Siendo este el escenario creo que solo hay una solución, el cambio de gobierno. Queda algo más de un año hasta las próximas elecciones, seguro que habrá derribos, pero no me quiero ni imaginar los demoledores efectos de seis años en el gobierno de España de unas personas que prefieren hacer retroceder la línea de la costa, retirando paseos, avenidas, viviendas e infraestructuras turísticas por no hacer espigones.

Como alcalde de Moncofa me comprometo a no retirarme, sino a luchar por conservar hasta el último metro del litoral de nuestro pueblo.

*Alcalde de Moncofa