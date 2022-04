Fer ciutat amb cada projecte. Eixe és un dels eixos sobre el qual treballem des de l’equip de govern. I així s’ha projectat el disseny del nou Poliesportiu Municipal. El segon pavelló de la Vall integrarà la part esportiva interior amb l’exterior, creant espais públics de qualitat per a totes i tots. L’objectiu és que estos espais exteriors puguen ser aprofitats per la ciutadania més enllà del principal ús de la infraestructura, que és clar que és l’esportiu.

Açò serà una realitat prompte, perquè abans que acabe enguany començaran les obres d’este segon Poliesportiu Municipal a la Vall d’Uixó.

Així ho vaig signar la setmana passada en un acord amb Fovasa, l’empresa que presta el servei públic de neteja viària i recollida de residus urbans des de 2009 i que per contracte està obligada a fer la inversió d’1,1 milions d’euros per a construir un nou pavelló.

El document marca els terminis d’este procés. Des del passat 7 d’abril el despatx d’arquitectura Sanahuja & Partners disposa de quatre mesos per a redactar el projecte d’execució d’obres. Una vegada redactat, l’oficina tècnica municipal comptarà amb tres mesos per a revisar-lo i aprovar-lo. I el més important: des de la seua aprovació, l’empresa Gimecons haurà de començar les obres en un mes. Així, la previsió és que abans que finalitze este 2022 les màquines estaran al lloc i en marxa.

Arribar fins ací no ha sigut gens fàcil. Des de l’inici de la legislatura passada, només vam accedir al govern municipal en 2015, ens vam posar a treballar per a regularitzar el contracte amb l’empresa (antiga Secopsa). Vam aconseguir millorar el servei de neteja viària i recollida de residus. L’evolució és evident i ara la Vall és una ciutat més neta, compta amb nous camions que presten el servei i s’ha incorporat el contenidor marró per al fem orgànic. També vam recuperar els diners que l’anterior equip de govern del PP havia pagat de més a l’empresa (vora 700.000 euros).

I ara, per fi, complim amb un dels assumptes pendents que teníem amb el món esportiu de la Vall. El segon poliesportiu és molt necessari i ha sigut molt demandat des de fa molts anys i en pocs mesos començarà a ser una realitat.

Esta primera fase tindrà una durada d’entre 12 i 18 mesos i per a garantir que es compleix amb tots els terminis la seua ubicació serà al costat de l’Estadi José Mangriñán, atés que estos terrenys són públics i ja estan qualificats com a dotació esportiva. Això facilita els tràmits i que el calendari és realista. Perquè no volem més mentides amb este tema tan important. Els nostres esportistes i les nostres entitats esportives mereixen espais dignes.

Amb la construcció d’este segon pavelló avancem en l’aposta per l’esport i per dignificar les instal·lacions esportives.o hem fet amb l’Estadi José Mangriñán amb el canvi de gespa i amb les millores als Camps de Futbol de la Moleta. A més hem millorat l’actual Poliesportiu Municipal, hem canviat el tartam de la Pista d’Atletisme i enguany també construirem la pista de ciclisme, un projecte que també ha sigut molt reivindicat.

Tot això, al costat d’una ampla i potent oferta d’activitats esportives municipals, mostra que creem en l’esport i que és una de les nostres prioritats.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó