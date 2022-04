Rurals, diversos... però no idiotes

El sistema financer es farà més humà! Res tornarà a ser igual».o recorden? Això ens deien allà per 2007 per justificar que l’Estat, amb els diners de totes, rescatara la banca. «Cal evitar la fallida del sistema!», deien. I cert és, el sistema no va caure, però l’únic que va canviar és que eixos desenes de milers de milions d’euros se’ls van repartir els de sempre, i 15 anys després l’Estat ha recuperat menys del 10%.

Seria raonable pensar que a canvi d’eixos diners de tots i totes la banca se faria un poc més social i sensible, però tampoc ha sigut així: ni amb els seus empleats i empleades, sotmeses a acomiadaments col·lectius, ni amb la clientela, obligada a fer gestions sense assistència davant els caixers, malgrat dificultats com la bretxa digital, diversitats funcionals... La banca, per responsabilitat social corporativa; per agraïment als diners públics injectats o, simplement, perquè allò que els bancs guarden no deixen de ser els diners dels seus clients, hauria de garantir i facilitar l’accés sense barreres. Al repte de facilitar l’accés als seus diners a les persones amb diversitats s’afegeix des de fa un temps, el de donar resposta al despoblament. Els bancs haurien de ser una ferramenta d’arrelament.o han de fer per garantir el drets de servei de la ciutadania del món rural i de les zones d’interior. I ho han de fer perquè les administracions han posat de nou diners per garantir-ne eixe dret. O també pensen quedar-se aquests diners i oblidar-se de la responsabilitat social que comporta? Per això, els bancs han d’escoltar el clam de la gent major, un crit que recorda que «som majors, no idiotes». I recordar que mateixa eixa exigència la fa també la gent amb diversitat; la gent rural i tants altres altres col·lectius a qui els bancs ignoren. Perquè «també som diversos i som rurals, però no idiotes». *Diputat per Compromís a Les Corts