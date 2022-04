Una guasa municipal

Castelló, hasta el despegue industrial de los años sesenta, del pasado siglo, fue una ciudad eminentemente agraria. Mentiría quien esto escribe, si dijera que no le encontraba encanto a aquel pueblo grande en el que la mayoría de vehículos de tracción eran tirados por cuadrúpedos y llevaban ruedas de metal, que luego se pasaron al caucho, para no dañar el asfaltado, y evitar el ruidoso y machacón traca-traca de las llantas. No escaso número de los habitantes de la ciudad habitaban casas labriegas unifamiliares de dos plantas, en las que apareció una importante pieza higiénica como era el cuarto de baño antes inexistente. Uno aún conoció el retrete o excusado, en muchas ocasiones carente de ventilación directa, lo cual significaba que el efluvio que uno percibía al penetrar, hedía a extremos de mareo. Por si algo faltaba en el remate de la planta baja había corrales y una cuadra para el animal de tiro.

Es natural que el sector agrario fuera muy abundante en el consistorio de aquellos años 50. Al respecto no puedo resistirme a contar una muy divertida anécdota, referida a este cronista por el que entonces era el propio alcalde José Ferrer Forns. Tuvo lugar en un pleno municipal en el que uno de los concejales propuso ubicar en el estanque del parque de Ribalta, un par de gondolitas para que la navegación del público, añadiese un aliciente a la alberca. A esta propuesta, otro compañero de corporación, del sector de la labranza, apostilló con una respuesta llena de convicción: «Dos góndoles no. Que siguen góndola i góndolo perquè així tindrem gondolitos». El desternillo mayúsculo de los miembros del conciliábulo municipal también fue compartido por el autor de la observación que se rio, a mandíbula batiente, de su propia ignorancia, cuando fue advertido de ella. Eran otros tiempos. Cronista oficial de Castelló