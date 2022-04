L’FP, clau per a l’ocupació

Des d’aquest mes ja tenim una nova llei de Formació Professional. Una legislació orgànica que ha de ser l’aixopluc de la formació i ha d’estar en relació a les transformacions del nostre teixit laboral. D’entrada, una de les demandes més importants ha estat incorporada, això és, la unitat de tota la formació professional i el fet de deixar de banda la diferència que se generava amb la formació ocupacional. Circumstància que juga en favor dels treballadors i treballadores, que podran acreditar més i millor qualsevol experiència i formació laboral, independentment del centre u organisme que ho haja impartit. Paradoxalment a aquest exercici d’unitat, estem davant d’una major flexibilitat i per tant més adaptable als itineraris individuals de formació durant tota la vida laboral.

També en aquest sentit, aquesta major flexibilitat ha de ser correlativa amb una major capacitat per tal d’acreditar la formació, que afectarà segurament a la major part dels centres educatius, fet que ja es va assajar al País valencià l’any passat amb un període d’acreditacions més potent que mai per part de la Conselleria d’Educació. Al mateix temps, també es va adaptar la legislació perquè els centres educatius foren també seus de formació ocupacional. Passes fermes per canviar el sistema.

El relat del prestigi

I el que crec que ha d’anar de la mà d’aquest: el relat del prestigi. Durant massa anys l’FP ha estat i encara arrossega una aura de desprestigi que fa que el nombre d’alumnes matriculats siga inferior a la dels països de la UE, quasi la meitat en percentatge. Aquesta llei ha de ser la que consolide un procés consideració que acabe amb l’opció de rebuig de l’FP i, per això, és fonamental una orientació que determine que les habilitats i possibilitats laborals de l’FP estan en igual de condicions que un batxillerat. Els cursos d’especialització són un opció potent que ara s’incorporen als campus universitaris per multiplicar les sinèrgies entre els diferents espais de formació, la UJI ha de ser capdavantera en aquest sentit com ja ha ocorregut amb alguns cicles químics. Definitivament, una aposta per la formació i l’ocupació.

Regidor d’Educació a l’Ajuntament de Castelló