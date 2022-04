Barco a la deriva

La próxima semana se celebra Escala a Castellón, donde nos visitan barcos de otras épocas, una alegoría casi perfecta de la situación que vive nuestra ciudad en estos días.

Castellón, o mejor dicho, el PSOE que lidera del tripartito municipal, está en pleno colapso. Tras siete años de gobierno ineficaz para los castellonenses, el barco del PSOE ha comenzado a hundirse. Hace tiempo que va a la deriva superado por las circunstancias tras no haber estado a la altura de la pandemia, ni de la respuesta a la crisis dejando atrás a miles de vecinos, ni si quiera haber sabido organizar unas fiestas de Magdalena a la altura de lo que merece nuestra ciudad, tras tres años. Ahora es el número dos de Amparo Marco (el tercero que pierde en 7 años) quien abandona el barco, su primer teniente de alcalde, el concejal de Hacienda, Comercio y Seguridad y portavoz del PSOE. Una baja significativa y con una despedida donde deja negro sobre blanco que su renuncia se debe a la pérdida de ilusión y confianza en el proyecto socialista, dando las gracias a los socios de gobierno, pero no así a una alcaldesa que no controla a su propio gobierno y pretende que confiemos en ella para gobernar la ciudad.

Hace aguas

El barco del PSOE hace aguas, viven mas preocupados de sus líos internos que de solucionar los problemas de los castellonenses en plena crisis económica y aumento de precios generalizado. Urge convocar una junta de gobierno para redistribuir áreas y comenzar a bajar impuestos a los vecinos, incorporando las propuestas que hemos hecho desde el PP para bajar 9 millones de impuestos y tasas para dejar más dinero disponible a los ciudadanos. En su lugar, el área de hacienda y comercio sigue sin nadie al mando y la alcaldesa en plena crisis institucional se va de viaje a hablar de otros barcos en lugar de solucionar el hundimiento del barco de su gobierno que va a la deriva.

*Secr. General y Portavoz adjunto PPCS