Laquima Vere: tot un espectacle

Pensava, que es tractava d’un espectacle més, amb motiu de la Setmana Santa, amb un caire especialment musical. Als prolegòmens, Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, va fer entrega a José Benlloch, alcalde de la Vila, del Reconeixement com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic a la Setmana Santa de Vila-real i després el mateix alcalde va donar unes merescudes distincions als presidents i presidentes de les deu Confraries que possessionen a la Setmana Santa vila-realenca. Era el preludi, que després va donar pas a la melodia i la melodia va resultar realment espectacular.

Quan he explicat a amics i coneguts que no deixen de vore Laquima Vere, l’espectacle que passarà À punt, la televisió autonòmica, el dijous Sant a la una de la matinada i el Divendres Sant a les 11 h, no deixaven de preguntar-me: però què és Laquima Vere. I és una pregunta pertinent, que no té una fàcil contestació, perquè abans que res cal dir que és un espectacle singular, quasi m’atreviria a dir que únic a tota Espanya. «Un espectacle propi que representa la passió, mort i resurrecció de Jesús», podria ser una bona definició, però també podríem dir que es tracta d’un auto sacramental o d’una passió musical o d’un espectacle operístic en valencià. Totes aquestes definicions li convenen perquè, com dic al titular aquest article d’admiració: «Laquima Vere és tot un espectacle». La música i el cant són la seua característica essencial, però hi ha també teatre i dansa i espectacle de carrer i mapping sobre la façana de l’ajuntament i una escenografia perfectament cuidada i un gran treball d’actors i un nou sistema de so que va funcionar a la perfecció i va envoltar a les més de 2.500 persones que van seguir l’espectacle des de la Plaça Major de Vila-real.

Van brillar a gran altura

L’espera de quatre anys va valdre la pena. Al 2019 per la pluja i en 2020 i 2021 per la pandèmia no es va poder realitzar. Les expectatives eren moltes i no van quedar defraudades. Molt al contrari van ser àmpliament satisfetes. El pare, creador i director de l’espectacle, Alfredo Sanz, pot estar realment satisfet i amb ell els dos-cents professionals que van fer possible la representació: l’Orquestra Simfònica de Vila-real i la Coral Sant Jaume a la que es va sumar el conjunt vocal Alivu, procedent de Madrid, Manu Chabrera Brand i coralistes de Castelló. Com a solistas, Paqui Sales, Vicente Ombuena, Javier Bovea, Vicente Antequera i Bonifaci Carrillo. I cap una menció especial per als jovents de la província, Yasmina Müller i Rafa Quirant, aquest últim premi de ‘Juventudes Musicales de España’. I no tan sols ells, també els actors, sota la direcció de Pau Ayet, van brillar, tots ells a gran altura. I si cal recordar alguna escena, entre les moltes representades, em va aplegar especialment la composició que fan fer de la Pietat. La Mare de Déu rep a Jesús als seus braços després d’estar esperant-lo amb una mirada infinitament trista, expectant i desesperançada, i al rebre’l, l’acull com la mare eterna que crispada, amorosa, inconsolable i afligida abraça a Jesús, símbol permanent de la humanitat dolenta, injustament tractada i subjugada. Una humanitat dolenta que, entre altres lloscs, hui viu a Ucraïna. Aquest país injustament envaït per la Federació Rusa també va tenir, al final de l’espectacle, el record solidari i emocionat dels assistents. Tots junts, cantants, cors i orquestra van interpretar el Va pensiero de Nabucco, òpera de Verdi, que en el cant dels presoners vol ser un crit permanent per la llibertat i la justícia.

L’acte va comptar amb el suport del Grupo Porcelanosa, Facsa i la Diputació de Castelló i va demostrar que a la localitat veïna, amical i oberta de Vila-real són capaços a més a més de proeses futbolístiques, l’última, guanyar-li al Bayern, de plantejar, organitzar i dur a terme espectacles que en l’àmbit musical, operístic i teatral ratllen a gran altura. Vila-real no tan sols jugue la Champions futbolística, també en l’artística és de Champions League.

