Almenara, poble integrador

El Centre de Formació de Persones Adultes Paulo Freire d’Almenara és tot un referent en molts aspectes. No cap dubte de la seua funció educadora amb l’ensenyament reglat que ofereix. Tampoc cap dubte de la seua funció per a fomentar l’aprenentatge d’aquelles matèries, tradicions i ensenyances no reglades a través dels tallers i cursos que ofereix cada trimestre. Fins i tot, ofereix classes d’activitats físiques per a «estar en forma de manera saludable». El Centre FPA Paulo Freire, amb Juan Pedro Navarro i el seu equip al capdavant s’ha convertit en el pas dels anys en tot un referent formatiu i cultural, no només per als veïns i veïnes d’Almenara, sinó més enllà, i això queda demostrat amb la presència d’alumnat de molts municipis tant de Castelló com de València.

Al llarg del temps, aquest centre no només ha tingut una vessant educativa, sinó que a més realitza una funció social a la localitat, sent reconeguda per tothom. Una funció que fa que sempre estiga allà on fa falta, sempre on es necessita. I ara és necessari. I una vegada més, des del Centre FPA Paulo Freire d’Almenara es dona exemple. Persones refugiades I ho dic perquè davant la situació de guerra a Ucraïna i l’arribada de persones refugiades d’aquest país a Almenara, el Centre FPA Paulo Freire, ha volgut col·laborar en la integració d’aquests nous veïns i veïnes del nostre poble. I quina millor manera que ensenyant-los l’espanyol, per a que aprenguen la llengua per a integrar-se i conviure en el nostre poble i desenvolupar-se més fàcilment. I dit i fet, va sorgir la idea, es va preguntar i el centre ho ha activat. Ja s’ofereixen classes d’espanyol per a les persones ucraïneses que estan a Almenara, tant al Centre Social Miguel Hernández de la Platja Casablanca, que és on més persones refugiades hi ha, i també a l’edifici del propi Paulo Freire al nucli urbà. Així s’ofereix, amb gran acceptació, la possibilitat de conèixer l’idioma. És tot un orgull que a més de les classes d’espanyol per a estrangers, ara es facen aquestes classes especials d’espanyol per a persones ucraïneses. I per això vull dir ven alt i clar, que una vegada més Almenara és exemple d’integració i solidaritat, que una vegada més el Centre FPA Paulo Freire d’Almenara és un gran referent, i queda demostrat. Des d’ací volguera agrair al Centre per la seua aposta, però també a les persones que ho van proposar, i a aquelles persones que han cedit vivendes. Alcaldessa d’Almenara