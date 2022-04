Nuevo proyecto para un futuro mejor

El viernes 8 de abril mis compañeros y compañeras de la Agrupación Socialista de Onda me eligieron para encabezar la lista del PSPV-PSOE en las elecciones locales de 2023. Es para mí un orgullo tener la posibilidad de llegar a ser la alcaldesa de mi pueblo, Onda, la ciudad donde he nacido, he crecido, trabajo y donde siempre he vivido. También quiero felicitar a la nueva Ejecutiva, la cual va a dejarse la piel en trabajar junto con el Grupo Municipal en conseguir el mejor proyecto para Onda en los próximos años.

Este es un proyecto ilusionante y real, que permitirá a Onda crecer en todos los ámbitos, un proyecto pensando en todos y cada uno de mis vecinos y vecinas, sin dejar a nadie ni a ningún rincón de Onda atrás. Un proyecto ambicioso, en el que trabajaremos para volver a lograr la mayor cantidad de inversiones que creen trabajo, descubran nuevo patrimonio y mejoren nuestro centro histórico, tan abandonado esta legislatura. Destino turístico atractivo Volveremos a poner a Onda como destino turístico atractivo poniendo los recursos necesarios para ello y desarrollaremos nuevo suelo industrial para atraer a más empresas, sin olvidar a nuestra parte agrícola, tan castigada siempre. Trabajaremos, de verdad, para que la residencia de la 3ª edad venga a Onda, ofreciendo para ello un solar a la Generalitat y negociando con ella la manera de financiarla. Porque es necesaria y urgente. Estos es una muestra del proyecto que el PSPV tiene para Onda, un proyecto real, porque sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho, porque todos los avances importantes de Onda han venido de manos de gobiernos socialistas, escuchando las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Así lo he defendido siempre y así lo haré. Candidata del PSPV a la alcaldía de Onda