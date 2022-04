El pesimismo defensivo

El pesimismo negativo, en el área de la Psicología, hace referencia a una estrategia de defensa o protección en la que, ante una situación determinada, nos ubicamos en el peor escenario posible. De esta forma, en caso de que el resultado negativo imaginado se vuelva realidad, la persona asume que ya está preparada para enfrentarse al dolor mediante una especie de frustración anticipada. Diversos estudios demuestran que las personas con baja autoestima son las más propensas a utilizar esta estrategia de defensa, pues creen que, de esa manera, evitan una nueva decepción ante un fracaso más. Y así, suelen abandonar actividades como modo de evitar que suceda algo malo, impidiendo directamente que suceda algo. Es decir, por intentar resguardarnos de un posible fracaso, por miedo a fallar, se abandonan metas y objetivos.

Es como si jugamos a baloncesto y nunca tiramos a canasta por miedo al error: no fallaremos nunca, pero jamás meteremos una canasta. Esta metáfora ilustra la idea de que la vida está llena de situaciones que requieren pasar a la acción. Y actuar con un pesimismo defensivo, quizás a priori parece que nos está protegiendo de las decepciones, pero la realidad es que nos está limitando.

Uno no nace positivo, negativo o realista, sino que es un aprendizaje que vamos haciendo en nuestra propia evolución. No se trata de pretender verlo todo de color de rosa, pero sí de abandonar el tono negro permanente. En el mundo existen una escala de colores y hay que aprender a moverse entre ellos, trabajando los pensamientos para enfrentarnos a las situaciones desde una actitud racional y realista. Lo importante es no dejar de aprender, ser flexibles y, si la situación lo requiere, actuar.

Porque todo aquel que piensa mucho antes de dar un paso, se pasará toda la vida en un solo pie (Confucio dixit). Y, si sale mal, tranquilos, porque a cada decepción le acaba llegando su olvido.

*Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)