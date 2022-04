Protagonitzem la transició energètica

La pandèmia de la covid-19 i la crisi generada per la invasió de Rússia a Ucraïna han agreujat la situació econòmica de les famílies valencianes. Fer la compra, omplir el dipòsit i pagar les factures energètiques suposen un gran esforç. La vida s’ha encarit tant que arribar a final de mes és més difícil que mai, tal com afirma l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a través d’una enquesta realitzada a tot l’estat. Segons este estudi, el 71% dels valencians i valencianes tenen problemes per a estalviar i almenys un 8% pateixen greus dificultats econòmiques.

Les institucions públiques han de vetlar per millorar les condicions de vida de la ciutadania. En l’àmbit dels subministraments bàsics d’energia, els pobles i les ciutats juguen un paper protagonista per aconseguir una transició energètica justa a través de la implantació de fonts d’energia fotovoltaica i eòlica, principalment. Compromís per Vila-real, conscients que cal avançar cap a la sobirania i l’autosuficiència energètica, demanem al Ple de l’Ajuntament d’abril mesures d’estalvi energètic en totes les instal·lacions municipals, l’impuls de l’autoconsum en l’administració i la creació de comunitats energètiques locals a partir d’emplaçaments públics. Així mateix, demanem al govern espanyol que adopte els canvis normatius necessaris per reduir les restriccions regulatòries que limiten l’autoconsum i que establisca un marc jurídic favorable a les comunitats energètiques. I per últim, proposem la creació del Consell Municipal de Participació pel Clima i l’Energia perquè la ciutadania siga part activa de la transició energètica justa i democràtica que Vila-real mereix. La transició energètica és essencial, protagonitzem-la! *Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real