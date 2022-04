Dame más gasolina

La massacre a Ucraïna ha desencadenat conseqüències que, per immediates, no eren menys previsibles. I és que la submissió de bona part dels països europeus del gas rus i dels cereals ucraïnesos, entre d’altres, podia ja intuir que derivaria en una crisi energètica o en una mancança de determinats aliments. I més, sabent com se sabia, des de feia setmanes, que Rússia anava a envair el país de Zelenksi.

Així i tot, l’onada ha arribat a les nostres cases ben forta i no només ens ha impedit comprar oli de gira-sol sinó que, sobretot, ens ha apel·lat directament a prendre consciència de l’enorme dependència energètica en qualsevol de les seues vessants: electricitat, gas, gasolina i gasoil.

Ara més que mai hem pogut sentir la necessitat de tindre un transport públic de qualitat. Uns trens de rodalia que ens unisquen com a territori i que ens permeta viatjar a Vinaròs amb freqüència regular i que el desplaçament de Castelló a València dure menys que el de València a Madrid, cosa que ens avergonyeix profundament com a societat. Que els autobusos cusen les nostres comarques i poblacions com feia la Panderola, per exemple, fa més d’un segle.

També s’ha fet palesa la necessitat de compartir els vehicles si ja no pel medi ambient, sí perquè ens han tocat la butxaca. Anar deu amics a fer una paella amb deu cotxes és per posar-se a plorar. I igual passa en el dia a dia, cap al treball. Ara ens n’hem adonat del negoci injust de les elèctriques i del qual en tenen connivència (i bona part de culpa) expolítics, dels colors de sempre. I per això molta gent s’ha llançat a evitar-lo o minimitzar-lo amb la instal·lació de plaques solars per augmentar l’autoconsum.

Siga com siga, el que és clar és que el paradigma energètic que havíem viscut fins ara té els dies comptats i que no podem quedar-nos de braços creuats mentre sona a la ràdio del cotxe la cançó de Daddy Yankee.

*Alcalde de Betxí