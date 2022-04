La desorientación de la orientación

Dos legislaturas llevamos reorientando la orientación educativa, pero la falta de recursos hace que la educación inclusiva real siga siendo una utopía en la Comunidad Valenciana. Tanto docentes como familias, incluso el Síndic de Greuges, han denunciado que los recursos específicos que necesitan los niños o niñas con necesidades educativas no llegan, o lo hacen tarde, y esta demora vulnera el derecho de igualdad de oportunidades en su proceso de aprendizaje.

Siguen faltando educadores, pedagogos, fisioterapeutas, logopedas, enfermeras escolares... Es un caos sostenido en el tiempo y que el Botànic intenta acallar con la creación de normas poco perdurables. En 2018 se creó un decreto para garantizar la equidad y la inclusión en el sistema educativo valenciano que fue apoyado por la comunidad educativa y fuerzas políticas, donde se enfatizaba en la estructura de la orientación educativa. En menos de dos años ha sido suprimido de forma unilateral.

En 2021 se crea un nuevo decreto que acaba con los servicios psicopedagógicos que estaban funcionando, sin diálogo con la comunidad educativa. Una norma que agrava los problemas de inclusión porque los colegios concertados no cuentan con servicio de orientación, los centros tienen menos recursos psicopedagógicos para elaborar diagnósticos, no hay equilibrio entre orientadores y número de alumnos, y cómo no, hacer mención al descontento de los profesionales ante este modelo de orientación que ha demostrado ser un caos y está denunciado en el TSJ.

Pero, mientras la desorientación en la orientación impide alcanzar una educación inclusiva, nuestro conseller está más preocupado por la política lingüística como sello de identidad de su partido y por poner en marcha el motor electoral para su posible candidatura a presidir la Comunidad.

*Portavoz adjunta de Cs en Les Corts